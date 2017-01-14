«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز في مزاد إلكتروني

تطرح مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 300 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي في مزادها الإلكتروني الـ45 المقبل، وذلك للوحات المركبات الخصوصية من الفئات (G.H.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S)، بالإضافة إلى ثلاث لوحات للمركبات الكلاسيكية و10 لوحات للدراجات النارية، ويبدأ التسجيل للمزاد غداً، على أن يبدأ المزاد يوم الأحد 22 من يناير الجاري من الثامنة صباحاً، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في المؤسسة، سلطان المرزوقي، إن «الهيئة تسعى إلى إسعاد المتعاملين، لذا ارتأينا ضرورة البدء مع العام الجديد بطرح لوحات أرقام لمختلف الفئات، سواء المركبات الخصوصية، أو الكلاسيكية، أو الدراجات النارية، التي تتماشى ورغبات الجمهور المختلفة، الذين يقتنون هذه المركبات، ويسعون بشكل دائم إلى المشاركة في المزادات»، لافتاً إلى أن المزاد يشمل 300 لوحة للمركبات الخصوصية، وثلاثاً للكلاسيكية، و10 لوحات للدراجات النارية.

ولفت المرزوقي إلى أن المزادات الإلكترونية تحظى باهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، الذين يفضلون المشاركة فيها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها إدارة ترخيص المركبات خلال خطتها السنوية المرسومة، والرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

وأوضح أن عملية المشاركة في المزاد تتم من خلال التسجيل عبر قنوات تواصل مختلفة، إما عبر موقع الهيئة www.rta.ae، الذي ينبغي أن يكون للمشارك حساب على الموقع أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم وكلمة مرور، كما ينبغي أن يكون للمستخدم رخصة قيادة صادرة من دبي أو توافر مركبة مسجلة في الإمارة، أو التوجه إلى مراكز إسعاد المتعاملين في دبي، وطلب المساعدة من الموظفين بإتمام عملية التسجيل والمشاركة في المزاد، حيث يتطلب من المشاركين إيداع مبلغ 5000 درهم كتأمين قبل البدء في المزاد، سواء بالدفع ببطاقة الائتمان، أو تقديم شيك موجّه إلى الهيئة، لافتاً إلى أن الإدارة تلتزم بإعادة مبلغ التأمين إلى المتعاملين بعد انتهاء المزاد، وذلك كل حسب طريقة إيداعه المبلغ. وأشار المرزوقي إلى أنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، وهي معلومات مهمة تُسهم بلاشك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.