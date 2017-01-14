جامعة أبوظبي تطور بوابة «الخريجين»

أعلنت جامعة أبوظبي عن تطوير البوابة الإلكترونية لشؤون الخريجين، من خلال إدخال خدمات ذكية ومبتكرة جديدة، تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الجامعة والخريجين والخريجات، ومن ضمنها خريطة تفاعلية تتيح لهم خاصية البحث والتواصل مع زملائهم من خريجي الجامعة حول العالم، وإضافة قسم للمنتديات المتنوعة التي تفتح باب النقاش بشأن ما يهم الخريجين من قضايا مجتمعية وثقافية واقتصادية، والمبادرات التي يمكن أن يسهموا بها في دعم مسيرة الجامعة، إضافة إلى خاصية بطاقة «نادي الخريجين»، التي توفر لهم نخبة من المميزات والخدمات والمنتجات التي يقدمها 53 من شركاء الجامعة الاستراتيجيين في مؤسسات قطاع الأعمال. وأكد مدير التطوير الجامعي في جامعة أبوظبي، شارلز دياب، أن بوابة شؤون الخريجين تعد همزة وصل حيوية بين الجامعة والخريجين، البالغ عددهم 9222 خريجاً وخريجة، يمثلون الجامعة في مختلف مؤسسات قطاع الأعمال في الدولة والمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الخدمات الذكية الجديدة التي تتضمنها البوابة الإلكترونية تجعلها منصة تواصل متخصصة، تتيح لهم تبادل الخبرات والمعلومات بين بعضهم، وترسيخ جسور التواصل مع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والتفاعل مع مجتمع الجامعة الطلابي، والمساهمة في أنشطته.

وأوضح دياب أنه تم تحديث البوابة الإلكترونية بأجندة الفعاليات المستقبلية التي تنظمها الجامعة على مدار العام الأكاديمي بشكل عام، والفعاليات التي ينظمها قسم شؤون الخريجين بشكل خاص.