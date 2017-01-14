مكواة ذكية توفر 25% من الطاقة وتحافظ على الأقمشة

ابتكرت ثلاث طالبات مواطنات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، مكواة ذكية، تتولى تحديد درجة الحرارة المناسبة للقماش، تلقائياً، والفصل عند الانتهاء والعودة إلى درجة صفر، كما توفر نحو 25% من الطاقة، وشاركت الطالبات بها في مسابقة «بالعلوم نفكر»، وحصلن على المركز الرابع.

وقالت الطالبات، أريام طارق، وخلود صلاح، وخلود أحمد، إن الفكرة جاءتهن لحل مشكلات كي الملابس، وعدم تمكن العديد من الفتيات من تحديد درجة الحرارة المناسبة أثناء كي الملابس، ما يتسبب في حرقها أو إصابتهن بحروق أثناء استخدام المكواة، إضافة إلى تكرار نسيان المكواة بعد الاستخدام، ما يؤدي إلى مشكلات سواء الاستهلاك المفرط للكهرباء، أو حدوث حرائق بسبب ارتفاع درجة حرارة المكواة.

وتابعن: «نفذنا النسخة الأولى من المكواة الذكية، لتحدد نوع القماش ودرجة الحرارة المناسبة له من خلال (الباركود) الموجود بالملابس، الذي يتضمن نوع القماش ومكوناته، حيث يمكن للمكواة من خلال قارئ ذكي تم تصميمه ووضعه بداخلها عمل مسح ضوئي لـ(الباركود)، لتحديد درجة الحرارة المناسبة للقماش».

وأضفن: «نعمل حالياً على الانتهاء من النموذج الثاني للابتكار، حيث تمت إضافة ذاكرة للمكواة تحتوي على أنواع الأقمشة ومكوناتها، لتتمكن من تحديد درجة الحرارة مباشرة دون الحاجة للماسح الضوئي، إضافة إلى تزويد المكواة بمضخة مياه تعمل أتوماتيكياً عند الحاجة لاستخدام المياه أثناء عملية الكي».

وأشارت الطالبات إلى أن المكواة الذكية توفر أكثر من 25% من الطاقة التي تستخدم في المكواة التقليدية، كما أنها تتميز بالسرعة وسهولة الاستخدام، مؤكدات أنهن يهدفن إلى إنتاج المكواة بعد الانتهاء من تطويرها من خلال إحدى الجهات أو المؤسسات الصناعية في الدولة.