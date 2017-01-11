"ابوظبي للتعليم" تدني نسب النجاح في الثانوية مؤشر حقيقي لمستوى الطلبة

أكد مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور على النعيمي، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول، الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر، تعبر عن المستوي الفعلي للطلاب، مشيراً إلى أن المجلس لا يستطيع تسهيل الامتحانات لتكون نتائج النجاح مرتفعة.

واوضح مدير عام المجلس، النعيمي خلال اتصال هاتفي مع، "برنامج علوم الدار"، للرد على الشكاوى الخاصة بارتفاع نسب الرسوب، ان هذه النتائج حقيقية، قائلاً "نحن نريد طالب ينتقل من الصف الثاني عشر إلى الجامعة بكفاءة وقدرات تمكنه من النجاح، لا يمكن العمل مع طالب ضعيف اكاديمياً تركه على مستواه و السماح له بالنجاح، لاننا بذلك نخدع الطالب وذويه والمجتمع والقيادة السياسية، يجب معرفة الطالب الضعيف ومساعدته ودعمه على رفع مستواه"

واضاف " نحن لازلنا في الفصل الدراسي الأول، ويجب على الجميع تحمل مسؤوليته، المجلس ومدير المدرسة والمعلمين والطالب والمنزل، مشيراً إلى أن اعلان النتائج تعتبر فرصة لكل شخص لبدء في تصحيح اخطاءه وتحمل مسؤولياته.

واشار النعيمي إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم، عقد عدة اجتماعات وطلب تحليل النتائج على مستوى المدارس والصفوف والمعلمين وعلى مستوى المواد، لوضع خطة وبرامج علاجية مكثفة لكل حاجة، وسيتم التركيز على الطالب الضعيف قبل الطالب المتميز، لافتاً إلى أن المجلس لن ينجح في ذلك إلا اذا تم تغير ثقافة المجتمع المطالبة بتسهيل الامتحانات.