أبوظبي للتعليم يعلن نتائج "الثانوية العامة" غداً عبر "معلوماتي"

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم أن نتائج طلاب الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الأول والبالغ عددهم 14672 طالب وطالبة ستكون متاحة غداً، في نظام "معلوماتي"، المرتبط بنظام معلومات الطالب الإلكتروني "eSIS"، عبر الرابط https://maaloumati.adec.ac.ae.

وقد بلغ أعداد الطلبة الذي أدوا اختبارات الصف الثاني عشر 8162 طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و3481 طالب وطالبة في المدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، و1310 دارس في مراكز تعليم الكبار و1719 دارسا في التعليم المنزلي في أبوظبي.

وأكد مجلس أبوظبي للتعليم ضرورة تسجيل طلاب الصف الثاني عشر في نظام "معلوماتي"، لتمكنهم من الحصول على معدل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستعلن غداًء، حيث يتيح النظام لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، الحصول على تفاصيل الدرجات في جميع المواد من أي مكان عبر شبكة الإنترنت.

ويتطلب الدخول إلى نظام "معلوماتي" التسجيل والدخول إلى النظام عن طريق ادخال رقم الهوية بشكل صحيح حسب شروط نظام حكومة أبوظبي، حيث قامت المدارس بتسجيل الطلبة وتم توفير اسم مستخدم و كلمة مرور لكل طالب في جميع مدارس أبوظبي وذلك لتمكينهم من الدخول إلى النظام بسلاسة، كما يمكن استخراج نسخ إضافية للشهادة وذلك من خلال التقارير المتاحة للطباعة مع القارىء الذكي "كيو ار كود" والموجود أعلى الشهادة ويستحيل تزويره، الأمر الذي يوفر عناء الجهد والوقت على الطلبة و أولياء الامور.

كما ان النظام متاح من خلال التطبيق الذكي الخاص بالمجلس و المتاح تحميله على جميع الاجهزة الذكية تحت اسم "ADEC SERVICES".