خطأ في منهاج العلوم للصف الرابع يصف الخليج العربي بـ «الفارسي»

شكا طلاب وذوو طلبة في الصف الرابع بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، من وجود خطأ في خرائط كتاب مادة العلوم للصف الرابع، حيث كتب على موقع الخليج العربي بالخارطة «الخليج الفارسي»، وطالبوا وزارة التربية والتعليم بمراجعة المناهج قبل توزيعها، فيما أكدت الوزارة أن «الكتب والمناهج المطروحة تجريبية، وسيتم تصويب اﻷخطاء التي تبرز في النسخ المطبعية والإلكترونية المقبلة».

وأوضحت الوزارة أنه «تم تخصيص بريد إلكتروني لكل حلقة دراسية، يمكن من خلاله تواصل الجمهور مع الوزارة مباشرة، وإبداء اﻷفكار والملاحظات القيمة».

وأكدت أن «أي أخطاء تبرز في المناهج، سواء مطبعية أو غيرها، يتم تداركها فوراً عبر تعديل النسخة الإلكترونية، وتزويد المدارس بملصقات لتعديل الخطأ ورقياً في الكتب، ودعت الميدان التربوي إلى عدم التردد بإبلاغ الوزارة عن أي مستجدات أو ملاحظات أو أفكار تثري العملية التعليمية، وتضيف الفائدة المرجوة».

يشار إلى أن بداية العام الدراسي الجاري قد شهدت اكتشاف أخطاء عدة، ومغالطات دينية ووطنية، في مناهج مدارس خاصة وحكومية، منها ما نُشر في أحد كتب منهاج أكسفورد المطبق في عدد من المدارس الخاصة، ووصف الفلسطينين بالإرهابيين، ونشرته «الإمارات اليوم»، إضافة إلى أخطاء أخرى طالت كتب المدارس الحكومية، في إحدى سور القرآن الكريم.