الدبيلي يواكب التقنيات المصرفية بدراسة «المالية» في قبرص

يدرس المواطن الشاب راشد عبده الحاج الدبيلي (20 عاماً) تخصص «بنوك ومالية»، للاستزادة من المعارف الأكاديمية اللازمة للعمل في المجالات والقطاعات المالية والمصرفية والإدارية، والإحاطة بأحدث التقنيات والبرامج المستخدمة في السوق، لتحقيق التميز والقدرة على المنافسة، مؤكداً «حاجة السوق إلى خريجين أكفاء يستطيعون مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال».

ويدرس الدبيلي في السنة الثالثة بجامعة «قيرني أميركان» في قبرص، التي وجد فيها «المؤهلات العلمية المناسبة لتأهيله لتحقيق هدفه في العمل مستقبلاً في مراكز مالية متنوعة، لا تقتصر على الدولة فحسب، بل تتعداها إلى منطقة الشرق الأوسط، لكسب أكبر قدر من الخبرات، لضمان النجاح والتفوق بمعايير عالمية». اختار الدبيلي الغربة «لتحقيق طموحه العلمي وهدفه العملي»، وقال إنه يجد فيها الفرص المتوافرة لتطوير النفس والاعتماد على الذات، فضلاً عن التواصل مع أفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، إلى جانب الوعي بأهمية الوقت واستثماره في كل ما هو مفيد، فضلاً عن إدراك قيمة ما نملك من نِعم يفتقدها آخرون. ويرتقب الدبيلي بشوقٍ كبير العودة سريعاً إلى أرض الوطن، بعد تخرّجه العام المقبل بشهادة بكالوريوس «بنوك ومالية»، ليلتحق بسوق العمل، ويواصل الدراسات العليا لتحقيق طموحه في الوصول إلى المراكز الأولى.