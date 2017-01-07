طالبان في عجمان يبتكران «روبوت» يتحرك بـ «بلوتوث»

ابتكر طالبان في مدرسة ابن الهيثم بعجمان تقنية لتحريك «روبوت» من خلال تقنية «بلوتوث» والهاتف المتحرك والإنترنت، في خطوة «يمكن أن تشكّل منطلقاً لتطوير صناعة (الروبوتات) للتحكم فيها من خلال الشبكة العنكبوتية»، وفقاً للطالب، مكتوم إسحاق، أحد مبتكري الروبوت.

وقال إسحاق: «المشروع يقوم على محركات مرتبطة ببرنامج إلكتروني بالكمبيوتر، يعطي الأوامر لتحريك (روبوت)».

وأوضح، خلال مشاركته في مساحة الابتكار التي خصصها المجلس التنفيذي بإمارة عجمان، لـ«الإمارات اليوم»، أن «هذا (الروبوت) يضم أداة متصلة بالهاتف المتنقل عبر (بلوتوث) لنقل أوامر التحكم، فضلاً عن تطبيق يعطي أوامر التحكم لذراع (الروبوت)». وبيّن أن «هذا الابتكار يمثل خطوة أولى لتحريك (الروبوت) عبر الإنترنت، بمساحة تصل إلى 50 كيلومتراً»، معرباً عن طموحه لدراسة هندسة الكمبيوتر مستقبلاً، ليطوّر مهاراته في هذا المجال.

وقال زميله أحمد فؤاد: «إن فكرة المشروع جاءت من الحاجة، أحياناً، إلى (روبوت) يساعد على القيام ببعض الأعمال الخطرة، خصوصاً في تجارب الصحراء والبراكين والفضاء، التي لا يتمكن الإنسان من إجرائها لخطورتها، فيتم الحصول على المعلومات اللازمة من خلال (الروبوت) عبر إرساله للتصوير، وتحريكه عبر الإنترنت».

وذكر أن «دعم الدولة للابتكار يسهم في تطوير مهارات الطلبة، ويضعهم على الطريق الصحيح، حتى يكونوا روّاد علم ومعرفة مستقبلاً».