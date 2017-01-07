مدارس الدولة مستعدة لاستقبال مليون طالب غداً

تستقبل مدارس الدولة الحكومية والخاصة مليوناً و36 ألفاً و996 طالباً وطالبة، غداً، عائدين إلى مقاعدهم الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني، فيما أنهى نحو 30 ألف معلم ومعلمة تدريباتهم المهنية استعداداً للفصل الجديد.

خطة لمواجهة الضباب والأمطار أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن الفصل الدراسي الثاني سيشهد منذ يومه الأول تفعيل خطة طوارئ متكاملة خاصة بموسم الأمطار، التي تتضمن توفير كل الإجراءات الاحترازية تجنباً للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار والرياح الشديدة، والضباب الكثيف، بهدف ضمان أمن وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس. وأشار إلى أن الخطة تقدم حلولاً للتصدي لمخاطر الأمطار، بالتعاون مع إدارات المدارس، بحيث يتم التأكد من وجود الهيئة التمريضية أثناء المطر، وتوفير معدات الإسعاف، وتوفير أماكن آمنة لتجمع الطلبة، والتأكيد على ارتداء الملابس الملائمة للوقاية من البرد الشديد، ومنع الطلبة من اللهو تحت المطر، وتنظيم محاضرات إرشادية لهم. أكد المجلس إلزام السائقين ومشرفي الحافلات بتوخي الحيطة والحذر عند صعود ونزول الطلبة والوقوف بجوار الأرصفة، والتأكد من صلاحية الحافلات من حيث جودة الإطارات والمرايا الجانبية وماسحات الزجاج وإشارات التنبيه للوقوف.

وتفصيلاً، أكد مجلس أبوظبي للتعليم جاهزية جميع مدارس الإمارة لاستقبال 375 ألف طالب وطالبة (130 ألف طالبة وطالبة في المدارس الحكومية و245 ألفاً في الخاصة)، وبدء الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى تنظيم أسبوع تدريب مهني لـ15 ألفاً و686 معلماً ومعلمة على متطلبات نظام ترخيص المعلمين الاتحادي، ونظام تقييم وتطوير الأداء (أدائي)، والتقييم والامتحانات ومتطلبات الفصل الدراسي الثاني، وأحدث مستجدات المناهج الدراسية.

وتفقد المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور علي راشد النعيمي، ورش عمل تدريب المعلمين، وأكد حرص المجلس على تقديم كل أوجه الدعم لتعزيز كفاءات العاملين في الميدان التربوي، وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع الرؤى الطموحة للدولة، والتوجه نحو مجتمع منتج للمعرفة، مشدداً على عمل المجلس من خلال برامج التطوير المهني لتحديث معارف الهيئتين الإدارية والتدريسية، وتزويدهم بأحدث أساليب التدريس والاستراتيجيات التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الجودة التعليمية، ورفع مستوى الطلبة. وأضاف أنه سيتم خلال الفصل الدراسي الثاني طرح برنامج «المدربين المعتمدين»، بهدف تأهيل 250 معلماً ومعلمة من المتميزين في مدارس الحلقة الثالثة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية ومسؤولي تطوير الجودة الأكاديمية، ليصبحوا مدربين معتمدين.

وأوضح النعيمي أن البرنامج يتضمن 10 أيام تدريب، تمتد على مدار فصلين دراسيين، ومن المقرر أن يزود هذا البرنامج معلمي المدارس الحكومية ومسؤولي تطوير الجودة الأكاديمية بالقدرة على إجراء تحليل للاحتياجات التدريبية، وتصميم وإعداد وتقديم برامج التدريب لأقرانهم ولغيرهم.

وأشار إلى أنه من خلال هذا البرنامج سيتمكن المجلس من إعداد كوادر من المدربين المتخصصين والمؤهلين القادرين على تقديم الدعم المطلوب لمدارس الحلقة الثالثة، حيث سيتم تطبيق البرنامج على بقية الحلقات الدراسية خلال العام الدراسي المقبل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، محمد سالم الظاهري، إن برنامج التطوير المهني يساعد على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من تطوير العملية التعليمية، وتطبيق أفضل أساليب التعلم التي تحاكي مهارات القرن الـ21، لذا أعد المجلس خطة عمل متكاملة، تقدم برنامجاً تدريبياً يسهم في تعزيز الكفاءات التربوية لتحقيق المعايير المهنية، وتوفير أفضل فرص وأساليب التعلم للطلبة.

وأكد حرص المجلس على رفع نسبة المواطنين العاملين في الميدان التربوية، وتوفير أفضل السبل لاستقطاب الكوادر الوطنية للمشاركة في العملية التعليمية، وبذل طاقاتهم وإمكاناتهم للارتقاء بمستوى التعليم في الإمارة.