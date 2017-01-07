جامعة زايد تساعد في حماية المرأة والطفل من العنف

وقّعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في مجال البحوث والدراسات وتبادل الخبرات، وتقديم أنشطة وبرامج مشتركة في مجال حماية المرأة والطفل من العنف، ودعم البرنامج التطوعي «سفراء الأمل» الخاص بالمؤسسة، الذي يهدف إلى إشراك طلبة الجامعات في نشر رسالتها، وهي «مجتمع خالٍ من العنف».

وأفاد مدير جامعة زايد، الدكتور رياض المهيدب، بأن لجنة مشتركة سيتم تشكيلها لتفعيل بنود الاتفاق ومتابعة تنفيذها، ورفع مستوى التواصل والتنسيق بين الجانبين، وستصدر اللجنة تقريراً نصف سنوي حول الإنجازات التي تتحقق، والتحديات التي تواجه الجانبين. وأشار المهيدب إلى أن فرص التدريب التي سيثمرها الاتفاق يستفيد منها بشكل مباشر طالبات السنوات النهائية، اللواتي يتعين عليهن استكمال البرامج التدريبية اللازمة قبل التخرج في التخصصات الدراسية ذات الصلة، مثل «علم النفس والتنمية الإنسانية»، و«الإرشاد الاجتماعي المدرسي».

فيما قالت المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، إن التعاون بين المؤسسة والجامعة يسهم في تعزيز جهود مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، من خلال توفير كوادر علمية متخصصة في مجال الاستشارات الأسرية والنفسية.

وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى للاستفادة من طاقات وإبداعات طلبة الجامعة في دعم جهود التوعية، ونشر الوعي بقضايا العنف ضد المرأة والطفل، وتعزيز الاستقرار الأسري، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وموظفي الجامعة.