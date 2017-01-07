ماسح ضوئي للكشف المبكِّر عن سرطان الثدي

ابتكر ثلاثة طلبة مواطنين بجامعة خليفة في أبوظبي ماسحاً ضوئياً متنقلاً، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، يتميز بتوفير تقنية تشخيص أكثر دقة خلال بضع دقائق، ويحصل الطبيب والمريض من خلالها على نتائج حاسمة من خلال شريحة ترسل وتستقبل الذبذبات التي يصدرها الجهاز، وقياسها لتحديد ما إذا كان الشخص سليماً أو مصاباً، وذلك بهدف رفع معدلات الشفاء من المرض، نتيجة اكتشافه مبكراً.

وقال الطلبة حمد راشد الشحي، ونورة راشد اليماحي، ومريم محمد الزرعوني، إن ابتكارهم عبارة عن جهاز يصدر ذبذبات ومزود بشريحة تستطيع قياس مردود هذه الذبذبات، والتي عادة ما تكون أقل من 0.4، وترتفع عند الشخص المريض لتصل إلى 9.4 في بعض الأحيان، حسب درجة وزمن الإصابة بالمرض ومدى انتشاره.

وأوضح الشحي أن الجهاز يستطيع تحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بأورام سرطان الثدي خلال دقائق، ما يعد خطوة كبيرة في الطريق للكشف المبكر عن المرض، تمهيداً للقضاء عليه، مرجعاً السبب في تفكيرهم في هذا الابتكار إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض سرطان الثدي في المجتمع، حيث يعد من أكثر أمراض الأورام انتشاراً. وقال: «كلما اكتشف المرض مبكراً فإن احتمالات الشفاء تكون أكبر، لأن تأخير التشخيص يزيد من صعوبة العلاج»، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل مسحاً للصدر، من خلال ذبذبات غير ضارة إطلاقاً، قوة ترددها لا تزيد على 2.4 غيغاهيرتز، وتستقبل الشريحة المثبتة في الجهاز التردد مرة أخرى لتحديد هل الشخص مصاب أم لا، لأن الأنسجة المصابة تقوم بزيادة الذبذبات بصورة كبيرة عن الأنسجة السليمة التي تمتص جزءاً منها. وأوضح الشحي أنهم حالياً يقومون بتطوير الجهاز لقياس دقة النتائج عملياً، تمهيداً لعرضه على الجهات الطبية في الدولة، مشيراً إلى أن الجهاز يتميز بخصائص عدة، من بينها قلة الكلفة التي لن تزيد على 1500 درهم، وسهولة استخدامه في أي مكان، ومن جانب جميع الأشخاص، إضافة إلى أن الفحص باستخدام هذه التقنية الجديدة يعتبر أقل كلفة، ولا يستغرق أكثر من دقائق.