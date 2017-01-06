الإمارات اليوم

«أسبوع التعليم التقني» ينطلق 10 يناير الجاري

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ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في 10 يناير الجاري، الدورة الثالثة من «أسبوع التعليم التقني»، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتستمر فعاليات الأسبوع حتى 16 الشهر الجاري، فيما يستشرف كبار المسؤولين والخبراء المستقبل التعليمي الصناعي، وأحدث الحلول العالمية والمشروعات اللازمة لتطوير عناصر العملية التعليمية في مختلف المدارس والجامعات، وصولاً إلى مخرجات تعليمية وطنية قادرة على الإبداع والابتكار.

وقال مدير عام المركز، مبارك سعيد الشامسي، إن أسبوع التعليم التقني، يقام تحت شعار «التعليم التقني والمهني.. نحو اقتصاد مستدامٍ لمرحلة ما بعد النفط».

ودعا إلى المشاركة في الفعاليات التي تغطي الدولة، لنشر التوعية بدور التعليم التقني في تمكين الشباب من المسارات التعليمية المتخصصة، لتكون طريقهم نحو المستقبل المضمون وظيفياً بمختلف القطاعات الهندسية والتكنولوجية المطلوبة في سوق العمل.

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