فتح باب تسجيل الأطفال المواطنين في «رياض الأطفال»

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التسجيل للأطفال المواطنين المستجدين، ضمن مرحلة رياض الأطفال الحكومية والخاصة، للعام الدراسي المقبل (2017-2018)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل حتى التاسع من فبراير المقبل.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أن هذه الخطوة الاستباقية التي قامت بها الوزارة بفتح التسجيل لمرحلة رياض الأطفال في وقت مبكر، تنبع من حرصها على تحقيق الأجندة الوطنية، التي تتمثل في نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال، وما تبعها من توجيهات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحقيق المسرعات الحكومية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على وضع خطة شمولية متكاملة لأجلها، بهدف تسريع عجلة التقدم، وتحقيق مؤشرات الدولة ومستهدفاتها، بما يتماشى مع أجندة الدولة و«رؤية 2021»، والوصول إلى النسب المطلوبة في التحاق الطلبة برياض الأطفال في غضون 90 يوماً. ودعت ذوي الطلبة إلى تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال، نظراً لأهمية هذه المرحلة الدراسية، التي تمهد الطريق لبناء شخصية الطفل، وإعداده وتهيئته بشكل تربوي سليم، ما يسهم في تمكنه من مواكبة وتخطي المراحل الدراسية المتقدمة بكفاءة واقتدار، بما يتماشى مع الأساليب التعليمية الحديثة المتبعة، فضلاً عن القدرة على التعرف إلى المجتمع المدرسي، والاحتكاك بالمجتمع بشكل عام، ما يؤدي بالتالي إلى صقل شخصيته، وتحقيق سمات الطالب الإماراتي.