«التربية» تدرج «ومضات من فكر» ضمن مناهج الصف الثامن

تبدأ وزارة التربية والتعليم تدريس كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متكوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.

وانتهت إدارة مناهج الصفوف المتوسطة في الوزارة من وضع الاستعدادات اللازمة لإدراج الكتاب ضمن مقررات الصف الثامن. وعملت الإدارة على وضع كتاب أنشطة مرافق لكتاب «ومضات من فكر»، يتضمن مختلف المفاهيم والمستهدفات العلمية والقيميَّة التي تسعى الوزارة لغرسها في وجدان الطلبة، فضلاً عن دليل للمعلم للكتاب ذاته.

وقال وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن خطط التطوير الشاملة التي أطلقتها الوزارة تطال مختلف فروع المعرفة والمناهج المدرسية، وتنسجم مع توجيهات القيادة، الرامية إلى إيجاد مخرجات تعليمية مسلحة بالعلم، تعلي شأن هويتنا الوطنية والحضارية.

وأكد أن كتاب «ومضات من فكر» ينطوي على معارف إنسانية وحضارية متكاملة، تلخص تجارب قائد فذ، وتفتح الباب للطلبة لتعرفهم بفصول مهمة من تاريخ الدولة ورجالاتها، حيث قدمت معلومات الكتاب من خلال 36 سؤالًا، هي مجمل التساؤلات التي أجاب عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال فعاليات القمة الحكومية لعام 2013، وضُمِّنت في كتاب «ومضات من فكر»، مشيراً إلى أن الكتاب يحوي تجارب متفردة، خاض غمارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من شأنها أن تثري الجوانب العملية لدى الطلبة وفقاً للمستهدَف من المنهاج المقرر.

كما أكد أن معايير الهوية الوطنية شكلت أساساً مهماً في عملية تطوير المناهج وإعدادها بمعايير عالمية تنعكس بشكل إيجابي على الطلبة، لإيمان الوزارة الراسخ بأهمية بناء الطلبة، وإعدادهم إعداداً سليماً لحياة عملية منتجة في عالم بات دائم التغير، بغية تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال بناء جيل مبدع، ومبتكر، ومثقف واع، متسلح بالعلم والمعرفة، وبثقافة وقيم مجتمعه الأصيلة، ومعتز بهويته الوطنية، قادر على البذل والعطاء، والإسهام بفاعلية في صناعة المستقبل.

بدوره، قال مدير إدارة مناهج الصفوف المتوسطة، الدكتور رشيد الحمادي، إن الإدارة عكفت من خلال فريق عمل متكامل على دراسة كتاب «ومضات من فكر»، واستخلصت منه مجمل القيم الوطنية والإنسانية والحضارية، ووضعت إطاراً منهجياً وعلمياً، لتقديمه لطلبة الصف الثامن، بما ينسجم مع الخطط التطويرية الشاملة للوزارة.

وأوضح أن قسم الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية بالإدارة أعد كتاب أنشطة مصاحباً لكتاب «ومضات من فكر»، يشتمل على المهارات التخصصية للمادة، إضافة إلى مهارات التفكير العليا، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس منه هو ربط الطلبة ببيئتهم ومجتمعهم، وتنمية الهوية الوطنية، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.