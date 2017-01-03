«أبوظبي للتعليم»: زيادة متوقعة في مدارس رياض الأطفال

كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن تواصله مع 60 مستثمراً، وتعريفهم بالفرص المتاحة في قطاع المدارس الخاصة على مستوى إمارة أبوظبي، معلناً زيادة متوقعة في مدارس مرحلة رياض الأطفال في الإمارة.

وقال مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، الدكتور طارق العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إن المجلس يعمل على تعريف المستثمرين أولاً بأول بآخر المستجدات في قطاع المدارس الخاصة، وإرشادهم إلى المطلوب تحديداً من المدارس الجديدة، أو تجديد ترخيص مدرسة قائمة، مشيراً إلى أن القطاع يتطلع حالياً إلى افتتاح مدارس خاصة جديدة لرياض الأطفال.

وأضاف أن «الإمارة تضم حالياً 191 مدرسة خاصة تطبق 14 منهاجاً دراسياً، وتضم 245 ألف طالب، منهم 45 ألفاً في رياض الأطفال بنسبة 18% من إجمالي طلبة المدارس الخاصة، فيما تبلغ نسبة المواطنين في هذه المدارس 24.6%، مقابل 74.4% من غير المواطنين»، لافتاً إلى افتتاح 65 مدرسة خاصة جديدة في السنوات الست الماضية. وأشار العامري إلى أن «الدعم الكامل الذي يقدمه المجلس للمستثمرين والمشغلين، ساعد على افتتاح مزيد من المدارس خلال السنوات الماضية، تماشياً مع أعداد الطلبة الملتحقين التي من المتوقع أن تنمو بمعدل متوسط يبلغ 5% في غضون الأعوام القليلة المقبلة». إلى ذلك، أوضح التقرير السنوي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، أن الاستثمارات المتعلقة بافتتاح المدارس الخاصة الجديدة ابتداءً من العام الدراسي (2011 ــ 2012) إلى العام الدراسي (2015 ــ‏‏ 2016) تقدر بـ3.6 مليارات درهم.