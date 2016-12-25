«مساندة» تنجز 4 مدارس في العين أبريل المقبل

أكدت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) أنها بصدد إنجاز أربع مدارس في مدينة العين، لمصلحة مجلس أبوظبي للتعليم، مضيفة أنها ستكون جاهزة لاستقبال الطلبة في أبريل المقبل، قبل بداية العام الدراسي.

وأكد مدير عام المجلس، الدكتور علي راشد النعيمي، أن المرافق المدرسية المتنوعة جاءت لتلبي الاحتياجات التعليمية وفق أفضل المعايير، والمساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي في مجال التعليم، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومستوى الوعي الثقافي والمجتمعي للطلبة، ودعم المبدعين والمبتكرين وتطوير مواهبهم، بما يتماشى مع الخطط الطموحة للمجلس.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مساندة»، المهندس حمد خليفة المرر، إن مشروعات إنجاز المدارس الأربع، التي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 448 مليون درهم، بدأت جميعها في أكتوبر الماضي، ويجري العمل فيها وفق خطة عمل لتسليمها في موعدها المحدد.

وتتميز المدارس بمساحات واسعة تراوح بين 30 ألفاً و40 ألف متر مربع، فمدارس اليحر، والعين الفايضة، والشعيبة، تتسع كل منها لعدد 1250 طالباً وطالبة في الحلقة الأولى (50 فصلاً)، و240 طفلاً وطفلة في الروضة (12 فصلاً)، في حين تستوعب مدرسة القوع عدد ألف طالب وطالبة في الحلقة الأولى (40 فصلاً)، و240 طفلاً وطفلة في الروضة (12 فصلاً)، وتضم جميعها مباني إدارية مختلفة، وكافتيريا، وصالة طعام، وصالة متعددة الأغراض ومختبرات وغرف موسيقى.