تكنولوجيا جديدة تطيل عمر بطاريات الهواتف

ابتكر باحثان في معهد مصدر، الدكتور مايكل هندرسون بيروت، والباحث ولاء سالم، دائرة تشغيل جديدة لتكنولوجيا «LED» المستخدمة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يمكنها إطالة عمر البطارية، وتقليل درجات حرارة الجهاز أثناء الاستخدام وقتاً طويلاً، وحصلا من خلال ابتكارهما على دعم من برنامج تكامل التابع للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، لتسجيله كبراءة اختراع عالمية.

وقال الباحثان إن استخدامات الأجهزة المحمولة التي تعتمد على تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء «LED» تواجه مشكلة الانبعاث الحراري، وقصر عمر البطارية، نظراً للتصميم التقليدي لهذه الدائرة الكهربائية، موضحين أن هذا الاختراع عبارة عن دائرة تشغيل للصمام الثنائي الباعث للضوء «LED»، تحقق فعالية عالية جداً بمكونات أقل بالمقارنة مع أحدث التصاميم الموجودة حالياً.

وأكدا أن هذا التصميم يساعد بشكل خاص عندما تكون فولطية التزويد الكهربائي المتوافرة أقل بكثير من فولطية تشغيل الصمام الثنائي الباعث للضوء، وعندما تكون فولطية تشغيل هذا الصمام مماثلة لفولطية تشغيل صمام ثنائي معدِّل.

وأشارا إلى أن الجانب الأساسي لهذا الاختراع يكمن في أنه يجعل تيار الصمام الثنائي الباعث للضوء يتحرك بموجات نابضة بدلاً من توفير قيمة ثابتة نسبياً، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة في الخواص الانبعاثية للصمام الثنائي الباعث للضوء في حال تدني معدل التيارات.

وأكدا تعدد المزايا التنافسية للاختراع، والتي تتضمن كفاءة أفضل بكثير للطاقة، ما يساعد على استخدام الأجهزة المحمولة فترات أطول، ومكونات أقل بالمقارنة مع التصاميم الحالية لدائرة تشغيل الصمام الثنائي الباعث للضوء، وتكلفة معقولة بسبب اختصار المواد المستخدمة في صناعة هذه الدائرة، مشيرين إلى أن هذا الاختراع يمكن الاستفادة منه في التطبيقات ذات الطاقة المنخفضة للأجهزة أو الشاشات التي تعتمد على تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء «LED».