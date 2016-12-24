«أبوظبي للتعليم» يدعم الطالب لاجتياز «القبول الجامعي»

نظّم مجلس أبوظبي للتعليم، بالتعاون مع جامعة الإمارات«مشروع دعم الطالب لإعداده لاجتياز اختبارات تحديد المستوى»، وذلك ضمن سلسلة مبادرات برنامج الدعم المدرسي بعد فترة الدوام الدراسي، وكمبادرة أولى في هذا الإطار تم التنسيق مع جامعة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات الجامعية.

وأكد المجلس في بيان له أن المشروع يستهدف طلبة الصف الثاني عشر المواطنين والمقيدين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يعدهم لامتحانات تحديد المستوى للقبول في الجامعات، بالتركيز على المواد الأساسية (اللغة الإنجليزية، واللغة العربية والرياضيات).

وشدد على أن المشروع يهدف إلى تحسين قدرة الطلبة على التواصل باللغة الإنجليزية بشكل فعال، من خلال تزويدهم ببيئة تعلم في فصول اللغة الإنجليزية تتسم بالتحدي والمتعة، كما يهدف إلى تحسين مهاراتهم في علم الرياضيات، وتوسيع معارفهم، من خلال دعم المهارات لديهم وصقلها للاستفادة منها في المجال الأكاديمي التعليمي ومجالات الحياة اللازمة، وتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة، وتحسين كفاءتها.

وأشار المجلس إلى أن المشروع سيطبق في العام الدراسي الجاري على مرحلتين، الأولى تستهدف الطلبة الفائقين، والمرحلة الثانية سيتم تطبيقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بعد ساعات الدوام المدرسي، وتستهدف طلبة الصف الثاني عشر المواطنين المسجلين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي من جميع المستويات (الفائقين وغير الفائقين)، وتصل المدة الزمنية للبرنامج 12 أسبوعاً.