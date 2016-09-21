بلدية دبي تنشئ حضانة لأطفال موظفيها بـ14 مليون درهم

اعتمد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، مشروع إنشاء حضانة لأطفال موظفي البلدية في منطقة الطوار بكلفة 14 مليون درهم.

وقال لوتاه إن إنشاء الحضانة يأتي من منطلق حرص البلدية على إيجاد بيئة متكاملة لموظفي البلدية وللأمهات العاملات في الدائرة، تحقق لهم التوازن بين مهام عملهم والاهتمام بأبنائهم وتقديم الرعاية لهم، كما أنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة تجاه إنشاء الحضانات في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مؤكداً حرص البلدية على تحقيق السعادة لموظفيها من خلال توفير كل المميزات والخدمات التي تسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم.

وأوضح أن إنشاء الحضانة يعد خطة مهمة وداعمة للأمهات في مسيرة العمل المهني، من خلال الدعم الأسري والمجتمعي بتوفير بيئة سليمة خاصة بأبنائهم تتوافر فيها كل احتياجاتهم وتؤهلهم بالشكل السليم ببرامج مميزة وفق أرقى المعايير المطبقة في مجال التنشئة الحديثة، والمشروع يهدف لخدمة الحركة التعليمية في إطار جهود البلدية لتوفير المنشآت الخدمية الأساسية لخدمة الموظفين وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للأطفال والمعلمين على حد سواء، تتضمن جميع المرافق الحديثة لتوفير تجربة تعليمية متميزة، بحيث يصبح مبنى الحضانة نموذجاً رائداً في تصاميم رياض الأطفال الجديدة، يتميز بالأمان والملاءمة لعملية التعلم الحديثة.

ويضم مبنى الحضانة 10 فصول دراسية من شأنها استقطاب 240 طفلاً، ومنطقة ألعاب مكيفة، ومكتبة، وقاعة متعددة الأغراض، ومكاتب إدارية للموظفين والمدخل الرئيس، بالإضافة إلى مبنى الخدمات الذي يحوي خزان المياه وغرفة المضخات وغرفة المحولات ومخزناً وغرف السائقين والمستخدمات، وبمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 3000 متر مربع.

وتم توفير ساحة خارجية من شأنها خلق بيئة سليمة للتعلم والأنشطة للأطفال، مع توفير المواقف الخارجية للموظفين والزوار ومواقف للباصات، بحيث يصبح مبنى الحضانة نموذجاً رائداً في تصاميم رياض الأطفال الجديدة يتميز بالأمان والملاءمة لعملية التعلم الحديثة والجاذبية وتحفيز الطلبة، فضلاً عن توافر عنصري الاستدامة واحترام البيئة الثقافية والشكل العام.

وجرى العمل على تطبيق معايير المباني الخضراء كافة في تصميم المشروع من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتشطيبات عالية الجودة.