جامعة الشارقة تحصل على إعتراف أكاديمي عالمي لبرنامجين بكلية العلوم

حصلت اليوم، جامعة الشارقة على إعتراف أكاديمي عالمي لبرنامجي البكالوريوس في علوم الحاسوب، والبكالوريوس في تقنية المعلومات - الوسائط المتعددة، من مجلس الإعتراف الأكاديمي الأميركي، علما بأن هذه هي المرة الأولى على مستوى العالم التي يعترف فيها هذا المجلس ببرامج أكاديمية تتصل بالعلوم، ولا تتصل بالبرامج الهندسية التي يعترف بها دائماً،وذلك حسب ما ذكر مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي، خلال مداخلة هاتفية له اليوم ببرنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأفاد أن هذه هي المرة الأولى على مستوى العالم التي يعترف فيها مجلس الإعتراف الأكاديمي الأمريكي، ببرامج أكاديمية تتصل بالعلوم، ولا تتصل بالبرامج الهندسية التي كان دائماً متخصصاً فيها، على مستوى جامعات العالم، بمعنى أن مجلس الإعتماد الأكاديمي المتخصص ببرامج الهندسة، كان يمنح اعتمادات اكاديمية للبرامج الهندسية فقط، ولأول مره يفتح المجال لبرامج كليات العلوم.

وأكد النعيمي أن جميع البرامج التي تطرحها الجامعة حاصلةعلى الاعتماد الأكاديمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل طرحها في الجامعة، قائلا "في البداية يحصل البرنامج على موافقة مجلس الأمناء، على طرح أي برنامج في الجامعة وفقا لحاجة سوق العمل والمجتمع، وبعد موافقة مجلس الأمناء يتم تقديم الوثائق إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعد الحصول على الإعتماد الأكاديمي تبدأ الجامعة في طرح البرنامج، وبعد ذلك نحاول الحصول على الإعتماد الأكاديمي العالمي، كما فعلنا مع البرامج الأخرى"، مشيرا إلى أن جامعة الشارقة طرحت حوالي 65 برنامج بداية هذا العام.