غذاء الروح

تضطلع القراءة في حياة المجتمعات المعاصرة بدور مهم ومركزي في جل القضايا، بحيث أصبحت مؤشراً دالاً ومقياساً لعمق المجتمع وطبيعة اهتماماته، ومدى تحقق التنمية والتقدم فيه، لذلك علينا أن نفتخر بوصول عدد مبادرات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية خلال عام القراءة إلى 880 مبادرة، وأن ننمي هذه المبادرات ونزيدها لنستمر في التقدم والنهوض، ويكون لدينا جيل قارئ ومطلع ومبتكر، قادر على استكمال مسيرة التنمية والنهضة التي حققتها دولتنا.

من يدعم القراءة يدعم صناعة حضارة واقتصاد معرفة وإعداد أجيال تبني مستقبل الإمارات.

فالقراءة كفيلة بإرشاد الإنسان في مختلف المجالات، ودمجه بشكل سريع في مسار النهضة والتطور والإبداع، فللمعرفة سلطة لا تقهر، والقراءة أول مداخل بناء المعرفة، وأهم وسائطها، ونحن أمة ذات سبق في إشاعة حب الكتاب والتعلق بالمعرفة في ماضينا الحضاري، بل إن «اقرأ» بصيغة الأمر هي أول ما نزل من القرآن الكريم.

وقد جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتغيير منهجية الاحتفال بأوائل الإمارات هذا العام، خلال اليوم الوطني، لتخصص الاحتفالية لتكريم 45 شخصية وجهة حكومية اتحادية ومحلية، دعموا القراءة خلال عام القراءة، ليعكس إيمان قيادتنا الرشيدة الراسخ بأن المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر، ومن يدعم القراءة يدعم صناعة حضارة، ويدعم اقتصاد معرفة، ويدعم بناء أجيال تبني مستقبل الإمارات.

كما أن الإعلان عن إنشاء الصندوق الوطني لدعم القراءة، بقيمة 100 مليون درهم، لدعم القراءة ومبادراتها، وتخصيص شهر للقراءة كل عام في دولة الإمارات (حيث يأتي هذا العام في شهر أكتوبر المقبل)، إضافة إلى وضع قانون للقراءة، يعكس اهتمام الدولة بتربية وإعداد جيل قارئ متميز من نوع خاص، يواكب ما تعرفه الكتابة من تطور في الوسائل، وما تعرفه المعلومة من تراكم هائل، قارئ يقظ، فطن، يختار ما يقرأ ويميز فيه بين الجيد فالأجود.

وكما يقول عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين: «ليس المهم أن يقرأ الإنسان كل ما أنتج غيره من الناس، وإنما المهم أن يظفر الإنسان بالوسائل والأدوات التي تتيح له أن يضيف في كل يوم إلى علمه علماً، وإلى ثروته العقلية ثروة، فإن أتيح له مع ذلك أن ينتج ما ينفع الناس، ويزيد في تراثهم من العلم والفن والمعرفة بوجه عام، فهو عندي الإنسان السعيد».

*أمين عام جائزة خليفة التربوية