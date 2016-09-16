إجراءات وقائية للحد من حوادث النقل المدرسي

أفاد مدير المواصلات المدرسية في مؤسسة مواصلات الإمارات، عامر الشحي، بأن المؤسسة تنفذ خطة محكمة بالتعاون مع شركائها؛ لضمان سلامة الطلبة من التعرض لحوادث أثناء الرحلة المدرسية، موضحاً أنه تم وضع مجموعة من الإرشادات والإجراءات الوقائیة الملزمة بهدف توفیر وسائل نقل آمنة للطلبة في المدارس، والتقلیل من المخاطر التي قد يتعرض لھا الطلبة خلال رحلتھم الیومیة.

وذكر أن جميع الحافلات المدرسية تخضع لنظام المراقبة الإلكترونية على مستوى السرعة والاستخدام الفائق للفرامل، والانحرافات السريعة على الطرقات وغيرها، لذلك فإن النظام الإلكتروني يعطي تحذيراً مباشراً للسائق ليتوخى الحذر، إضافة إلى كون النظام يتيح الفرصة لمراقبة خطوط سير الحافلات، وأماكن توقفها وغيرها على طول مسارها ورحلتها اليومية. وأوضح أن هناك مجموعة من الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل من: إدارة المدرسة، وذوي الطلبة، وسائقي الحافلات ومشرفيها، وكذلك الطلبة، من أجل تحقيق النقل الآمن للطلبة من وإلى مدارسهم. وأشار أن إلى مواصلات الإمارات دربت 1370 سائقاً و1712 مشرفة لضمان سلامة الطلاب، وأن هناك نحو 1500 حافلة مدرسية جهزت لنقل طلبة أبوظبي.

للإطلاع على الإجراءات وقائية للحد من حوادث النقل المدرسي ، يرجى الضغط على هذا الرابط.