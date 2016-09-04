الإمارات اليوم

"التربية" تفتح الباب أمام الطلبة لتسجيل أسمائهم لحضور مباراة منتخبنا مع نظيره الاسترالي ضمن تصفيات كأس العالم

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أعلنت وزارة التربية في تغريدات نشرتها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن توفيرها لحافلات مدرسية تنقل الطلبة لحضور مباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره الاسترالي بعد غد الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)

وذكرت الوزارة في التغريدات أنها جهزت حافلات مدرسية تنقل طلبة المدارس ظهر الثلاثاء إلى ستاد محمد بن زايد من كافة مناطق الدولة برفقة مشرفين من المدارس.

وأضافت الوزارة في تغريداتها التي حملت الوسم (#معا_نستطيع) أنها ستوفر ألاف الاعلام و أدوات التشجيع لطلبة المدارس لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته المهمة أمام أستراليا، وتفتح الباب أمام الطلبة لتسجيل أسمائهم لحضور المباراة تحت شعار (حضوركم واجب وطني).

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