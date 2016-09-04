المزروعي تعرض تجربة الدولة في تمكين الشباب بواشنطن

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإمارات للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، أن تجربة الإمارات في تعزيز دور الشباب، تعطي جرعة أمل في المنطقة، لحرصها على الاستثمار في الشباب، وتطوير قدراتهم، وتحوير أفكارهم، وصقل مواهبهم، والعمل معهم نحو مستقبل مشرق.

جاء ذلك خلال مشاركة المزروعي في ندوة، بعنوان «صياغة المستقبل: تعزيز دور الشباب في الشرق الأوسط»، نظمها «أتلانتيك كاونسل» في واشنطن، استعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين الشباب، ودعمهم وتحفيزهم في المجالات كافة.

وبينت المزروعي، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي تناولت محوراً مهماً، سلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشباب في المنطقة، وكيفية الاستفادة من قدراتهم لبناء مستقبل واعد، أن قيادة الدولة ومنذ أكثر من 44 سنة، تقدم فرصاً كثيرة للشباب، وتدعم أفكارهم النيرة، وتعزز إبداعاتهم، إدراكاً منها أنهم القوة الحقيقية لتحقيق الازدهار والنجاح، وعنصر أساسي للتطور، ومورد لا يستهان به لتحقيق التنمية، في الوقت الذي ينظر إليهم كتهديد في بعض الدول.

وشهدت الجلسة تفاعلاً ملحوظاً واهتماماً لافتاً من الحضور، وأعربوا عن رغبتهم في التعرف إلى التجربة الفريدة لدولة الإمارات، في تعزيز الشباب والأخذ بيدهم للانخراط في نواحي الحياة كافة، وتوجيههم ودعمهم للنجاح في شتى المجالات، لتضحي نموذجاً مشرفاً يحتذى، عربياً وعالمياً.