الكرم يهدي المدارس الخاصة كتاباً تعليمياً ويعلن عن مبادرات تعليمية للعام الجاري

وجه مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي رسالة لكافة المدارس الخاصة بدبي، هنأهم خلالها ببداية العام الدارسي، وأهداهم نسخة من كتاب "Educating Ruby".



وقال الكرم خلال رسالته " انطلاقاً من هذه الصفات، فإنني أود أن أتشارك معكم حزمة مبادراتنا الحالية والجديدة للأسابيع والشهور المقبلة، والتي تم تصميمها من أجل حياة تعليمية ملؤها السعادة والإنجاز".

وتابع " لتكن البداية مع الشغف للإنجاز، وبوصفنا أعضاء في مجتمع تعليمي فريد من نوعه، فإن هدفنا هو الوصول إلى قطاع تعليمي من طراز عالمي في دبي، والعمل معاً لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021".

وقال" ربما تتذكرون ما أشرنا إليه خلال شهر مايو الماضي بأنه هناك زيادة كبيرة في نسبة الطلاب الملتحقين بمدارس "جيدة" أو أفضل، والتي تُقدّر حالياً بـ 61٪ مقارنة بنسبة 30٪ في العام 2008، وإذ نترقب معكم الإعلان الدولي عن نتائج الدورة الأخيرة من الاختبارات الدولية PISA و TIMSS خلال شهر ديسمبر المقبل، فإنني أتمنى أن تعكس النتائج جهودكم وشغفكم للإنجاز من أجل تعليم أفضل في مجتمع أسعد".

وأضاف " تتفقون معي في أن التعاون مفتاح التعليم المتميز، وفي ذلك أطلقنا العام الدراسي الماضي المرحلة التجريبية من مبادرة " أندية سبت دبي " والتي تعد برنامجاً ممتعاً لإثراء مهارات المستقبل لدى طلبتنا الذين تتراوح أعمارهم بين 13 – 16 عاماً عبر ربطهم مع روّاد الأعمال، وستواصل " أندية سبت دبي" أنشطتها للعام الثاني على التوالي في غضون الشهور القليلة المقبلة".

وتابع"نحن جميعاً على موعد خلال العام الدراسي الجديد مع 3 فعاليات مبتكرة من سلسلة "معاً نرتقي" صٌمّمت خصيصاً لتلائم الفصول الدراسية الثلاثة، وتركز على السعادة والتسامح والمستقبل، وسنعمل معكم على اجتذاب المزيد من المعلمين من مختلف أنحاء دبي للمشاركة والتعلم والمرح، كما سنفتح المجال لإطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات الجديدة والحيوية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مبادراتنا القائمة تحت مظلة " معاً نرتقي" والتي استمتعتم بها وقطفتم ثمارها، ومنها مبادرة "عش العربية" التي استضافتها عدة مدارس في دبي العام الماضي عبر 6 فعاليات ممتدة، والتي ستأتيكم خلال العام الدراسي الجديد بإضافات جديدة تستهدف نشر الشغف باللغة العربية في دبي".

واضاف "سوف نعمل معكم على مشاركة مجموعات العمل من مديري المدارس ضمن مبادرة "المنارة" جهودهم في تعزيز الصفات العشر التي تضيء الطريق إلى التعليم الإيجابي، كما ستشاركنا كل مجموعة ما تعلموه في ملتقيات"معاً نرتقي"، ونحن متحمسون معكم لرؤية النتائج مثلما سعدنا معكم ببرنامج زياراتنا الميدانية وعيش أجواء السعادة في مدارسكم، فإن زياراتنا مستمرة خلال العام الدراسي الجديد بطريقة مختلفة ومبتكرة، حيث سنستقبل معاً – ولأول مرة- مجموعة عمل مبادرة " عطاء .. للمستقبل" وتشمل مجموعة المدارس التي ستشارك في مشروعات تهدف إلى مواصلة العطاء لمدارس أخرى وللمجتمع التعليمي في دبي بوسائل أكثر إبداعاً ، وسوف نطلع معاً على المزيد حول هذه المجموعة بنهاية سبتمبر من العام الحالي".

وتابع "بينما يواصل قطاع التعليم الخاص في دبي نموه بخطى واثقة، فإنه يسعدنا أن نقدم لمجتمعنا هذا العام 15 مدرسة جديدة، لتبدأ دبي عامها الدراسي الجديد بإجمالي طاقة إستيعابية تقدّر بأكثر من 300 ألف مقعد دراسي، ونحن واثقين بأنه ما يزال لدى دبي المزيد في طريقها نحو "إكسبو 2020 "، وبأننا قادرين معاً على مواصلة الإرتقاء بمسيرة قطاع التعليم الخاص لتضاهي مثيلاتها في العالم بأساس متين من السعادة والرفاهية وتزامناً مع "عام القراءة" ، فإن احتفالاتنا ستأتي إليكم خلال العام الدراسي الجديد بطريقة مختلفة مع مبادرة " CaReads"، والتي سنعمل خلالها مع خدمة سيارات الأجرة "كريم" لتوصيل الكتب مباشرة إلى أولياء الأمور والاستمتاع بأوقات شيقة مع الأطفال، وسأقوم شخصياً بتوصيل الكتب من خلال المبادرة، وفي حال رغبتم في مشاركتنا رحلة تعزيز حب الإطلاع، فانتظروا المزيد من المعلومات حول المبادرة خلال شهر سبتمبر".