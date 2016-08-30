«أبوظبي للتعليم» يتيح المقررات الدراسية إلكترونياً لـ 120 ألف طالب

أفادت المدير التنفيذي لقطاع التعليم المدرسي بالإنابة، الدكتورة كريمة مطر المزروعي، بأنه تمت إتاحة المقررات الدراسية إلكترونياً لأكثر من 120 ألف طالب وطالبةً، في مختلف المراحل الدراسية وأولياء أمورهم والمعلمين، مشيرة إلى أن المجلس وفر الاشتراك، عبر الإنترنت، في مواد الرياضيات ومهارات القراءة والكتابة والحساب.

وذكرت أن النظام يتيح الفرصة أمام مديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، لإمكانية الحصول على بيانات دقيقة وفورية، عن أداء الطالب في المواد المذكورة، حيث تتوافر بيانات جميع الطلبة من مختلف الحلقات الدراسية، لافتة إلى أنه وفقاً لأحدث الدراسات والأبحاث التربوية، فإن الطالب الذي يمضي 30 دقيقة في كل أسبوع، للاستفادة من هذه المصادر التفاعلية المتاحة على شبكة الإنترنت، من شأن ذلك رفع معدل أدائه العام إلى ما يعادل مستويين اثنين.

• مدارس أبوظبي ستدرس الرياضيات والعلوم بالإنجليزية لطلبة التاسع العام الدراسي الحالي.

وقالت المزروعي إن المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، ستقوم بتدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، لطلبة الصف التاسع العام الدراسي الجاري، وذلك للمرة الأولى، مشيرة في مؤتمر صحافي عقد أمس، إلى أنه سيتم تقديم مادة أساسية إلى طلبة الصف التاسع، هي مادة «التكنولوجيا الرقمية والابتكار»، وذلك سعياً نحو دمج التكنولوجيا والتعلم الرقمي ضمن المناهج الدراسية، متوقعة أن تهيئ هذه المادة الطلاب لموضوعات متقدمة في التكنولوجيا والابتكار، في الحلقة الثالثة في السنوات المقبلة.

وذكرت المزروعي أنه «بالنسبة للحلقة الثالثة، ستتم إتاحة اختيارين أمام طلبة الصف العاشر لمادتي الرياضيات والفيزياء، حيث سيتم توفير مستويين لكل مادة، وسوف يكون الالتحاق بأحدهما متاحاً للطلبة، وفقاً لمعايير الأداء السابقة، ووفقاً لخيارات الطالب وولي الأمر.

وأكدت أن المجلس سيحترم خيارات الطلبة وأولياء أمورهم، سواء المستوى الأول أو الثاني، حيث إنه من حق الطالب أو ولي الأمر اختيار المستوى الذي يلائم الاحتياجات الفردية للطالب، إضافة إلى مستوى أداء الطالب في المادة الدراسية، كما سيتم قياس جميع مخرجات التعلم، وفقاً للمعايير الدولية.

وأشارت إلى أنه «سيتم توفير صفوف الإرشاد والتوجيه المهني، لجميع طلبة صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والبالغ عددهم 29 ألف طالب وطالبة، لمساعدتهم على اختيار المواد الدراسية الاختيارية المناسبة لهم، والتي من شأنها مساعدتهم على تحديد خياراتهم المستقبلية».

ولفتت في هذا الإطار إلى أن معلمي علم النفس تلقوا تدريباً خاصاً، حول المنهج الدراسي لمادة الإرشاد والتوجيه الوظيفي والكتب الدراسية المتعلقة بهذه المادة، حيث تعد من المواد الأساسية، ضمن البرامج والخدمات التي تقدم للطلاب، وتقدم لطلبة الصفوف 10 و11 و12، مرة واحدة أسبوعياً.

وكشفت أنه لأول مرة هذا العام، سوف يستلم طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر الكتب الدراسية لمادة علوم الأرض والفضاء، كما استلم معلمو المادة دليل المعلم، الذي من شأنه مساعدتهم على تفصيل المنهج، على مدار العام الدراسي.