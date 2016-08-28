الإمارات اليوم

بالفيديو.. أول يوم من العام الدراسي الجديد في الدولة

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تجولت كاميرا (الإمارات اليوم) في أنحاء متفرقة من  الدولة، لترصد الأجواء التي يعيشها الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

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مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14
أبو ظبي 04:42 06:02 12:28 15:58 18:48 20:18
الشارقة 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14
عجمان 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14
رأس الخيمة 04:34 05:54 12:20 15:50 18:40 20:10
الفجيرة 04:32 05:52 12:18 15:48 18:38 20:08
أم القيوين 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14