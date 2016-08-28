بالفيديو.. أول يوم من العام الدراسي الجديد في الدولة

تجولت كاميرا (الإمارات اليوم) في أنحاء متفرقة من الدولة، لترصد الأجواء التي يعيشها الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.
تجولت كاميرا (الإمارات اليوم) في أنحاء متفرقة من الدولة، لترصد الأجواء التي يعيشها الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|04:38
|05:58
|12:24
|15:54
|18:44
|20:14
|أبو ظبي
|04:42
|06:02
|12:28
|15:58
|18:48
|20:18
|الشارقة
|04:38
|05:58
|12:24
|15:54
|18:44
|20:14
|عجمان
|04:38
|05:58
|12:24
|15:54
|18:44
|20:14
|رأس الخيمة
|04:34
|05:54
|12:20
|15:50
|18:40
|20:10
|الفجيرة
|04:32
|05:52
|12:18
|15:48
|18:38
|20:08
|أم القيوين
|04:38
|05:58
|12:24
|15:54
|18:44
|20:14