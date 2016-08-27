مجلس أبوظبي للتعليم يؤكد موعد بدء دوام طلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال بإمارة أبوظبي

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن دوام طلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال بإمارة أبوظبي سيبدأ غدا الأحد الموافق 28 أغسطس.

ودعا المجلس أولياء الأمور الى ضرورة حث أبنائهم الطلبة على الالتزام بالموعد المذكور بما يساعد على تحقيق بداية مثالية للعام الدراسي .