الإمارات اليوم

مجلس أبوظبي للتعليم يؤكد موعد بدء دوام طلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال بإمارة أبوظبي

التاريخ::
المصدر:

أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن دوام طلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال بإمارة أبوظبي سيبدأ غدا الأحد الموافق 28 أغسطس.

ودعا المجلس أولياء الأمور الى ضرورة حث أبنائهم الطلبة على الالتزام بالموعد المذكور بما يساعد على تحقيق بداية مثالية للعام الدراسي .

متوفر في App Store متوفر في Google Play

مواد ذات علاقة
المزيد من الأخبار المحلية
آخر الأخبار
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14
أبو ظبي 04:42 06:02 12:28 15:58 18:48 20:18
الشارقة 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14
عجمان 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14
رأس الخيمة 04:34 05:54 12:20 15:50 18:40 20:10
الفجيرة 04:32 05:52 12:18 15:48 18:38 20:08
أم القيوين 04:38 05:58 12:24 15:54 18:44 20:14