قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة

نشرت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، اليوم، قوائم بمؤسسات التعليم العالي المرخصة وبرامجها الأكاديمية المعتمدة، بهدف إتاحة الفرصة للحصول على معلومات موثوقة عن هذه البرامج والمؤسسات.

وصرح وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بأن الوزارة تنصح بالتأكد من أن الجامعة أو الكلية مرخصة من الوزارة، قبل الالتحاق بها، وأن البرنامج الذي يرغب الطالب الالتحاق به معتمد ومسجل ضمن قائمة البرامج المعتمدة التى تنشرها الوزارة.

وأشار الى أن ذلك يضمن تصديق الوزارة على شهادة الطالب عند تخرجه أو سجله الدراسي إذا ما رغب في الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى، أو أراد متابعة دراسته لدرجة جامعية أعلى داخل الدولة أو خارجها.

كما أكد الفلاسي أن ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها يتم وفق معايير أصيلة تتسق مع تلك المتعارف عليها عالمياً وتراجعها بصفة دورية لجان للتقييم الخارجي مكونة من خبراء دوليين، بما يضمن جودة البرامج الأكاديمية وخريجيها.

وفيما يلي قوائم مؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها المعتمدة.

1. بوليتيكنيك أبوظبي: البكالوريوس : البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية/ تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس/ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية / تكنولوجيا هندسة أنظمة القياس والتحكم/ تكنولوجيا الهندسة الكهربائية / أمن البرمجيات / البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات / بكالوريوس أمن الشبكات والفضاء الإلكتروني / إدارة أمن النظم والخوادم / تكنولوجيا هندسة البترول‏/ البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة البترول‏ / البكالوريوس تكنولوجيا هندسة عمليات النفط والغاز/ بكالوريوس العلوم في علم الأرصاد الجوية / شهادة في صيانة الطائرات.

دبلوم: دبلوم في إدارة الحركة الجوية / دبلوم في تكنولوجيا هندسة الطائرات / دبلوم في صيانة الطائرات / الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية / الدبلوم في علم الأرصاد الجوية /الدبلوم ( UPDT) / دبلوم عالي : دبلوم عالي في إدارة الملاحة الجوية / دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة الطائرات / دبلوم عالي في صيانة الطائرات / الدبلوم العالي في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية - تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس - تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية/ تكنولوجيا هندسة أنظمة القياس والتحكم- تكنولوجيا الهندسة الكهربائية) / دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة في أمن البرمجيات (أمن البرمجيات - إدارة أمن النظم والخوادم أمن المعلومات - أمن الشبكات والفضاء الإلكتروني) /الدبلوم العالي في علم الأرصاد الجوية / دبلوم عالي في التكنولوجيا النووية/ دبلوم عالي في تكنولوجيا هندسة البترول‏ ( تكنولوجيا هندسة البترول‏ / تكنولوجيا هندسة عمليات النفط والغاز)‏ / الدبلوم العالي في تكنولوجيا أشباه الموصلات.

2. كلية أبوظبي للإدارة : ماجستير: ماجستير في إدارة الأعمال

3. جامعة أبوظبي: البكالوريوس: آداب في إدارة الفنون والثقافة والتراث / بكالوريوس في العمارة / بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية/ بكالوريوس الآداب في الإعلام (صحافة الإعلان - الصحافة المطبوعة- الاتصالات الاستراتيجية) / الأعمال بكالوريوس الآداب في اللغة الفارسية/ بكالوريوس الآداب في العلاقات العامة والاتصال/ بكالوريوس في إدارة الأعمال / بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة / بكالوريوس إدارة الأعمال في اتصالات التسويق الإلكتروني / بكالوريوس إدارة الأعمال في المالية / بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية / بكالوريوس إدارة الأعمال في الإدارة / بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة نظم المعلومات / بكالوريوس في القانون / الصحافة البكالوريوس في الإعلام (الصحافة- الإذاعة والتلفزيون- العلاقات العامة والإعلان) / بكالوريوس في العلوم والإدارة العسكرية / بكالوريوس في العلوم العسكرية والإدارة المتخصصة (إدارة الموارد البشرية- الإدارة المالية) / بكالوريوس العلوم في الطيران / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية / بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي / بكالوريوس العلوم في إدارة البناء / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية / بكالوريوس العلوم في الصحة والسلامة البيئية / بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية / بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات / بكالوريوس العلوم في التصميم الداخلي / بكالوريوس العلوم في التنسيق المعماري / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في الصحة العامة.

الدكتوراه : دكتوراه في إدارة الأعمال. الدبلوم المهني في التدريس. الماجستير: ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي/ ماجستير في إدارة الأعمال (التمويل- إدارة الموارد البشرية- إدارة اللوجستيات والإمداد- إدارة مشاريع - إدارة العامة للملاحة) / ماجستير التربية في القيادة التربوية/ ماجستير الهندسة في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب / ماجستير في الإدارة الهندسية / الموارد البشرية (التدريب والتطوير- القيادة التنظيمية-إدارة الموارد البشرية الدولية- لإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية- عام )/ ماجستير في إدارة الموارد البشرية - باللغة العربية للعسكريين / ماجستير العلاقات الدولية / الماجستير في القانون الخاص / ماجستير في إدارة المشاريع / ماجستير في القانون العام / ماجستير العلوم في الهندسة المدنية (هندسة مدنية عامة/ هندسة إنشائية - إدارة هندسة التشييد)/ /ماجستير العلوم في علوم الحاسب الآلي(نظم البرمجيات - شبكات الحاسوب ) / ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية و الحاسوبية / ماجستير العلوم في المالية / ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات /ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية / ماجستير العلوم في التربية الخاصة / ماجستير العلوم في العمارة المستدامة / ماجستير في القيادة الاستراتيجية . الدبلوم: دبلوم في خدمات الطوارئ الطبية / دبلوم في التمريض.

4. معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني : الدبلوم : دبلوم / دبلوم في المحاسبة / في ميكاترونيك السيارات/ دبلوم التصميم(-أزياء - مجوهرات)/ دبلوم إدارة الفعاليات دبلوم في الميكاترونيك الصناعية / دبلوم في نظم تكنولوجيا المعلومات - دبلوم دعم فني للشبكات / دبلوم في الإمداد والإدارة / دبلوم في تكنولوجيا وسائل الإعلام / دبلوم في أتمتة العمليات / دبلوم في الرسم التقني / دبلوم في تكنولوجيا التحاليل المخبرية/ دبلوم إدارة السياحة/ دبلوم في إدارة السفر والسياحة / دبلوم في التقنية الهندسية (الصيانة الكهربائية - الصيانة الميكانيكية )/دبلوم في البيئة والصحة والسلامة / دبلوم في التصميم الجرافيكي/ دبلوم في إدارة الموارد البشرية / دبلوم في تقنية المعلومات - وسائط الإعلام المتعددة /دبلوم في تقنية المعلومات - شبكات / دبلوم في التصميم الداخلي والديكور/ دبلوم في المكتبات وخدمات المعلومات / دبلوم في إدارة المشاريع / دبلوم عالي في الهندسة المدنية /دبلوم عالي في الهندسة الكهربائية والإلكترونية / دبلوم عالي في تكنولوجيا المعلومات / دبلوم عالي في الإمداد والإدارة / دبلوم عالي في الهندسة الميكانيكية.

5. جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: البكالوريوس : بكالوريوس الآداب في علم النفس التطبيقي/ بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية و الترجمة - الترجمة للإعلام / بكالوريوس الآداب في الإعلام (التصميم الجرافيكي - صحافة مطبوعة وإلكترونية - العلاقات العامة والإعلان - الإذاعة والتلفزيون) / بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية / بكالوريوس التربية في إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات الإسلامية / بكالوريوس التربية في إعداد معلم في الرياضيات والعلوم / بكالوريوس التربية في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية / بكالوريوس تقنيات التعليم/ بكالوريوس التصميم الداخلي / البكالوريوس في القانون / بكالوريوس الصيدلة / بكالوريوس العلوم في المحاسبة / بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية / بكالوريوس العلوم في هندسة المعدات الطبية / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية( أجهزة القياس والتحكم - الهندسة الكهربائية - الاتصالات / بكالوريوس العلوم في التمويل ( التمويل الإسلامي- عام) / بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات( عام - الشبكات وأمن المعلومات- قواعد البيانات وأنظمة الإنترنت )/ إدارة مشاريع- إدارة مشاريع ألكترونية) / بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات / بكالوريوس العلوم في الإدارة / بكالوريوس العلوم في التسويق / بكالوريوس العلوم في الوسائط المتعددة وتطوير صفحات الإنترنت / بكالوريوس العلوم في التمريض / بكالوريوس طبيب جراحة الأسنان .

الدبلوم العالي : الدبلوم المهني في التدريس.

الماجستير: ماجستير العمارة والدراسات الحضرية/ ماجستير إدارة الأعمال (الإدارة المالية -إدارة الموارد البشرية - التسويق )/ ماجستير القانون في القانون الخاص/ ماجستير القانون في القانون العام/ ماجستير العلوم في هندسة وإدارة المياه الجوفية / ماجستير العلوم في نظم المعلومات / ماجستير العلوم في الصيدلة(الصيدلة السريرية - تقنيات الصيدلة ) / ماجستير العلوم في طب الأسنان الترميمي ماجستير. الدبلوم: دبلوم صحة الأسنان .

6. جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا: البكالوريوس: بكالوريوس الآداب في علم الاجتماع التطبيقي/ بكالوريوس الآداب في علم النفس التطبيقي / بكالوريوس في إدارة الأعمال ) المحاسبة - لتمويل والمصارف- نظم المعلومات الإدارية - التسويق - إدارة الموارد البشرية -الإدارة )/ بكالوريوس التربية في إعداد معلم للغة الإنجليزية / بكالوريوس التربية في إعداد معلم تكنولوجيا المعلومات / بكالوريوس التربية – بكالوريوس إعداد معلم مجال اللغة العربية والتربية الإسلامية / بكالوريوس التربية في التربية الخاصة / بكالوريوس في القانون /بكالوريوس الاتصال والإعلام (الصحافة، الإعلان، العلاقات العامة )/ بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي / بكالوريوس العلوم في هندسة الشبكات والاتصالات / بكالوريوس العلوم في الصيدلة / بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات.

الدبلوم العالي: الدبلوم المهني في التدريس (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الدراسات الإجتماعية - الدراسات الإسلامية – الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات- العلوم ) الماجستير: ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها / ماجستير في إدارة الأعمال (عام، محاسبة، تسويق ، نظم المعلومات الإدارية ،ادارة الموارد البشرية ،التمويل والمصارف )/ ماجستير في القانون الخاص / ماجستير في القانون العام / ماجستير العلوم في الصيدلة السريرية .

7. كلية الدار الجامعية – (كلية الحاسوب سابقا): البكالوريوس: بكالوريوس الأداب في الاتصال الجماهيري( العلاقات العامة ) / بكالوريوس في إدارة الأعمال(إدارة الموارد البشرية ، المحاسبة ، التسويق)/ بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

8. جامعة الفلاح: البكالوريوس: بكالوريوس في القانون/ بكالوريوس في الاتصال الجماهيري (الصحافة، الإعلام الجديد، العلاقات العامة) / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (المحاسبة ،إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة السياحة والفعاليات.

الماجستير : ماجستير في إدارة الأعمال (المحاسبة، إدارة الأعمال ، إدارة الموارد البشرية / التسويق).

9. جامعة الغرير: البكالوريوس : البكالوريوس في العمارة/ بكالوريوس الفنون في التصميم الداخلي / بكالوريوس الآداب في العلاقات العامة / بكالوريوس إدارة الأعمال (المحاسبة ، التمويل ،نظم المعلومات والتجارة الإلكترونية، الأعمال الدولية، التسويق) / بكالوريوس التربية (اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الدراسات الاجتماعية) / بكالوريوس القانون / بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الحاسوبية / بكالوريوس العلوم في هندسة وعلوم الحاسوب / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية. الماجستير : ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، إدارة المشروع )/ الماجستير في القانون الخاص / الماجستير في القانون العام / ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية / ماجستير العلوم في إدارة تكنولوجيا المعلومات / ماجستير العلوم في الأعمال الدولية. الدبلوم: الدبلوم المهني في الصحافة الدبلوم .

10. كلية الخوارزمى الدولية: الدبلوم : دبلوم في الإدارة الصحية/ دبلوم السجلات الطبية / دبلوم في تحاليل المختبرات الطبية / دبلوم التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة / دبلوم في تصميم الأزياء / تطوير البرمجيات/ دبلوم تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرمجيات ، نظم المعلومات، الشبكات )/ دبلوم فى إدارة الأعمال (المحاسبة ، إدارة الموارد البشرية ، التسويق ، الإدارة) / دبلوم العلوم في المصارف الإسلامية/ في الإدارة الصحية/ بكالوريوس التسويق/ البكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال ( التسويق ، الإدارة ، المحاسبة ،إدارة الموارد البشرية)/ بكالوريوس في تقنية المعلومات/ بكالوريوس المصارف الإسلامية الدراسات المالية/ بكالوريوس في الإعلام- إعلان(العلاقات العامة ،الإعلان- الإعلام الإلكتروني )/ بكالوريوس العلوم في تحاليل المختبرات الطبية.

11. الجامعة القاسمية : البكالوريوس : بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها/ بكالوريوس الآداب في الإعلام/ البكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية

12. الكلية الأمريكية فى دبي: الدبلوم: دبلوم العلوم في الأعمال / البكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية ،تسويق ، تمويل ،الإدارة).

13. الجامعة الأميركية فى دبي: البكالوريوس : بكالوريوس في الهندسة المعمارية/ بكالوريوس الآداب في الدراسات الدولية / بكالوريوس إدارة الأعمال (محاسبة، اقتصاد، مالية، إدارة، تسويق، اتصالات تسويقية، اتصالات تسويقية، عام) / بكالوريوس في دراسات الاتصال والمعلومات (الصحافة، الإنتاج الرقمي وفن الرواية) بكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم الداخلي(التصميم المتكامل الحاسوبي، عام)/ بكالوريوس الفنون الجميلة في الاتصال المرئي (تصميم الاعلان ، التصميم الجرافيكي ، فن الاستوديو ، الإعلام الرقمي )/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية/ بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

شهادة الدراسات العليا: الشهادة التخصصية في التعليم/ دبلوم الدراسات العليا المهني في إدارة الأداء الحكومي / دبلوم الدراسات العليا المهني في الخدمات الحكومية . الماجستير: ماجستير الآداب في القيادة والابتكار في الإعلام المعاصر / ماجستير إدارة الأعمال (الإدارة ،عام ، المالية ، التسويق ) / ماجستير في التربية(التعليم الإبتدائي، التعليم الثانوي)/ ماجستير العلوم في إدارة التشييد/ شهادة في دراسات الشرق الأوسط .

14. الجامعة الأميركية في الإمارات: البكالوريوس : بكالوريوس الأداب في الإعلام والاتصال الجماهيري/ (علاقات دولية ،علاقات عامة، الإعلام التسويقي، الإذاعة و التلفزيون ) / بكالوريوس الآداب في الدراسات الأمنية والاستراتيجية (إدارة الأزمات، إدارة الكوارث، إدارة الطوارئ، إدارة المخاطر)/ بكالوريوس إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية، التجارة الإلكتروتية والتسويق، إدارة اللوجستيات والإمداد، المحاسبة، المالية إدارة المستشفيات والرعاية الصحية، إدارة التأمين والمخاطر)/ بكالوريوس التربية( استشارات التربية النفسية و السيكولوجية، إدارة الإشراف التربوي و الرقابة، تكنولوجيه التربية)/ بكالوريوس القانون/ بكالوريوس في العلاقات العامة / بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي(جرائم الحاسب الآلي ، أمن الشبكات) / بكالوريوس العلوم في التصميم - الرسوم المتحركة الرقمية / بكالوريوس العلوم في التصميم / بكالوريوس العلوم في التصميم الجرافيكي/ بكالوريوس العلوم في التصميم - تصميم الأزياء/ بكالوريوس العلوم في التصميم - التصميم الداخلي/ بكالوريوس العلوم في إدارة تكنولوجيا المعلومات. الماجستير: ماجستير في علوم المكتبات والمعلومات / ماجستير آداب في الدبلوماسية/ ماجستير الآداب في الدراسات الأمنية والاستراتيجية/ ماجستير إدارة الأعمال/ ماجستير في الإدارة الرياضية / الماجستير المهني في القانون الرياضي

15. الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: البكالوريوس: بكالوريوس في العمارة / الآداب في اللغة الإنجليزية (الترجمة، آداب انجليزي، تدريس اللغة الانجليزية ) /بكالوريوس الآداب في الاتصال الجماهيري( الإعلام الرقمي ،العلاقات العامة) / بكالوريوس العلوم في المحاسبة / بكالوريوس العلوم في تقنية حيوية (تقنية حيوية خلوية وجزيئية، لتقنية الحيوية الطبية) / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (الأعمال الدولية، المالية، التسويق) / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والبنية التحتية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الإلكترونية وهندسة الإتصالات / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ بكالوريوس العلوم في المالية / بكالوريوس العلوم في إدارة الموارد البشرية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية/ بكالوريوس العلوم في التسويق / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في الهندسة البترولية / بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب .

الماجستير: الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال/ ماجستير إدارة الأعمال/ ماجستير التربية في القيادة التربوية ( التعليم والتعلم القيادة التربوية )/ ماجستير العلوم في إدارة المشاريع الهندسية

16. الجامعة الأميركية فى الشارقة: البكالوريوس : بكالوريوس في العمارة / بكالوريوس الآداب في الإقتصاد/ بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها (اللغة الإنجليزية ، الآداب باللغة الإنجليزية )/ بكالوريوس الآداب في الدراسات الدولية(علاقات دولية، اقتصاديات دولية ،علاقات دولية واقتصاديات دولية)/ بكالوريوس الآداب في الإتصال الجماهيري (الإعلان والصحافة، الإعلان والعلاقات العامة ، الصحافة و العلاقات العامة، عام، الصحافة، الاعلان)/ بكالوريوس في التصميم الداخلي/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال- المحاسبة/ بكالوريوس العلوم في الأحياء / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال- الإقتصاد / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - إدارة الأعمال / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال- المالية / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - التسويق ، بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال نظم المعلومات/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية/ بكالوريوس العلوم في الكيمياء/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية/ بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب الآلي/ بكالوريوس العلوم في إدارة التصميم/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/ بكالوريوس العلوم في علوم البيئة (البيولوجيا (الأحياء)والنظم البيئية والكيمياء والتحاليل البيئية ، البيولوجيا ( الأحياء) والنظم البيئية ، الكيمياء والتحاليل البيئية)/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية / بكالوريوس العلوم في الرياضيات / بكالوريوس العلوم في تصميم الوسائط الإعلامية المتعددة /بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في الاتصال المرئي . شهادة الدراسات العليا : شهادة الدراسات العليا في دراسات المتاحف والتراث. الماجستير: الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال / ماجستير في الإدارة العامة التنفيذية بالخليج / ماجستير الآداب في الترجمة والترجمة الفورية بين الإنجليزية والعربية/ العربية والإنجليزية / ماجستير الآداب في تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها / /ماجستير في إدارة الأعمال (المالية ، إدارة الموارد البشرية ،الاستشارات الإدارية، الإدارة العامة، عام ) ماجستير العلوم في هندسة الحاسوب / ماجستير العلوم في المحاسبة / ماجستير العلوم في الهندسة المدنية / ماجستير العلوم في الهندسة الكيمائية / ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية/ ماجستير العلوم في إدارة النظم الهندسية/ماجستير العلوم في الرياضيات/ ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية/ ماجستير العلوم في هندسة الميكاترونيك/ ماجستير في التخطيط العمراني.

17. الجامعة البريطانية فى دبي: البكالوريوس : بكالوريوس العلوم في المحاسبة/ بكالوريوس العلوم في العمارة/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال/ والمالية /بكالوريوس علوم في علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات)/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهرو-ميكانيكية بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية. الدكتوراه: دكتوراه في التربية/ دكتوراه فلسفة في العمارة و البيئة العمرانية المستدامة/ دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال/ دكتوراه الفلسفة في علم الحاسوب /دكتوراة الفلسفة في التعليم/ دكتوراة فلسفة في إدارة المشاريع . الماجستير: ماجستير في إدارة الأعمال (عام، مالية، تسويق، إدارة الموارد البشرية، استدامة)/ ماجستير في التربية (الإدارة والقيادة والسياسات، تعليم الانجليزية للناطقين بلغات أخرى، التعليم الخاص والدامج، تدريس العلوم، تكنولوجيا المعلومات والاتصال) / ماجستير العلوم في قانون البناء وفض النزاعات / ماجستير العلوم في إدارة التشييد/ ماجستير في الإدارة الهندسية ( عام، الصيانة والوثوقية، إدارة الطاقة، إدارة الجودة الشاملة) / ماجستير العلوم في التمويل( المصارف، أسواق المال، إدارة مخاطر التمويل، التمويل الاسلامي، عام) / ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية / ماجستير في المعلوماتية (إدارة البيانات و المعرفة) / ماجستير العلوم في إدارة تقنية المعلومات (تقييم بيانات الأعمال لإدارة الإلكترونية للأعمال )، ماجستير العلوم في إدارة المشاريع / ماجستير تصميم وأتمتة المباني الذكية / ماجستير العلوم في الهندسة الإنشائية/ ماجستير العلوم في التصميم المستدام للبيئة العمرانية( التصميم المعماري، التصميم الداخلي، المباني الذكية، التصميم الحضري،عام) / ماجستير العلوم في هندسة النظم.

شهادة الدراسات العليا: شهادة الدراسات العليا في إدارة التشييد/ شهادة الدراسات العليا في الإدارة الهندسية/ شهادة الدراسات العليا في المعلوماتية ( إدارة البيانات والمعرفة)/ شهادة الدراسات العليا في إدارة المشاريع /شهادة الدراسات العليا في التمويل الإسلامي/ شهادة الدراسات العليا في الهندسة الانشائية/ شهادة الدراسات العليا في التصميم المستدام للبيئة العمرانية.

دبلوم الدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا في قانون البناء وفض النزاعات / دبلوم شهادة الدراسات العليا في إدارة التشييد / دبلوم الدراسات العليا في التربية ( تعليم الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى، التعليم الخاص والدامج ، تقنية المعلومات والإتصال/ تدريس العلوم) / دبلوم الدراسات العليا في الإدارة الهندسية (عام، صيانه، الوثوقية، إدارة الطاقة الشاملة، إدارة الجودة )/ / دبلوم الدراسات العليا فى التمويل(المصارف ،أسواق المال، دارة مخاطر التموبل، التمويل الاسلامي، عام)/ دبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد البشرية/ دبلوم الدراسات العليا و المعرفة/دبلوم الدراسات العليا في المعلوماتية (إدارة البيانات) / دبلوم الدراسات العليا في إدارة تقنية المعلومات( الأعمال الذكية ، تقييم بيانات الادارة الإلكترونية للأعمال ) / دبلوم الدراسات العليا في تصميم وأتمتة المباني الذكية / دبلوم الدراسات العليا في إدارة المشاريع/ دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الانشائية /دبلوم الدراسات العليا في التصميم المستدام للبيئة العمرانية(التصميم المعماري، التصميم الداخلي، المباني الذكية، التصميم الحضري، عام)/ دبلوم الدراسات العليا في هندسة النظم/ الدبلوم المهني في التربية/ دبلوم عالي في إدارة القيادة في التربية والاستراتيجيات .

18. الجامعة الكندية في دبي: الدبلوم: دبلوم عالي في التسويق . البكالوريوس: بكالوريوس في العمارة / بكالوريوس الآداب في الاتصال- مسار باللغة العربية /(الإعلان ، العلاقات العامة، الصحافة)/ بكالوريوس الآداب في الاتصال - مسار باللغة الإنجليزية (الصحافة، الإعلان - العلاقات العامة)/ بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة /بكالوريوس إدارة الأعمال(الأعمال الدولية، التسويق، الأعمال الإلكترونية، إدارة الموارد البشرية، محاسبة وتمويل)/ بكالوريوس تقنيات هندسة الحاسوب والشبكات / بكالوريوس العلوم في إدارة الصحة البيئية/ بكالوريوس العلوم في إدارة المعلومات الصحية/ بكالوريوس العلوم في إدارة المؤسسات الصحية/ بكالوريوس العلوم في التصميم الداخلي/ بكالوريوس العلوم في هندسة الشبكات/ بكالوريوس العلوم في هندسة الإتصالات. الماجستير: الماجستير في إدارة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات / ماجستير /ماجستير في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية ،مالية ، المصارف الإسلامية، التسويق ، إدارة عامة )

الدبلوم : الدبلوم في سلامة الغذاء.

19. كلية المدينة الجامعية بعجمان: البكالوريوس: بكالوريوس إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية، إدارة نظم المعلومات، إدارة الضيافة والسياحة، المالية و المحاسبة ) / بكالوريوس القانون/ بكالوريوس في إدارة الأعمال- إدارة الموارد البشرية/ بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان/ الماجستير: الماجستير في القانون الخاص / الماجستير في القانون العام / الماجستير في إدارة الأعمال (الإدارة المالية ،التمويل الإسلامي ،إدارة الموارد البشرية، التسويق، الإدارة الشاملة للجودة )

الدبلوم العالي: الدبلوم المهني في التدريس .

20. كلية دبي الطبية للبنات: البكالوريوس : بكالوريوس في الطب والجراحة / بكالوريوس في الصيدلة / الماجستير :ماجستير في الصيدلة( تطوير المستحضرات الصيدلانية، الصيدلة السريرية وممارسة الصيدلة .

21. كلية دبي للصيدلة للبنات: بكالوريوس: بكالوريوس في الصيدلة / ماجستير : ماجستير في الصيدلة ( تطوير المستحضرات الصيدلانية، الصيدلة السريرية و ممارسة الصيدلة ).

22. أكاديمية شرطة دبي : دبلوم عالي: دبلوم في علوم الشرطة / دبلوم الدراسات العليا في القانون العام / دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص / دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية/ دبلوم الدراسات العليا في العلوم الشرطية - البحث الجنائي. ليسانس: ليسانس في القانون / ليسانس في القانون وعلوم الشرطة. ماجستير: ماجستير في إدارة الأزمات الأمنية / ماجستير في العلوم الجنائية / ماجستير في حقوق الإنسان/ الماجستير في القانون والبيئة/ ماجستير القانون في الاستثمارات الدولية و القانون التجاري / ماجستير العلوم الشرطية في البحث الجنائي / ماجستير في القانون الخاص/ ماجستير في القانون العام. دكتوراه : دكتوراه في القانون الجنائي / دكتوراه في القانون الخاص / دكتوراه في القانون العام / دكتوراه في إدارة الأزمات الامنية.

23. أكاديمية الأمارات لإدارة الضيافة: دبلوم : دبلوم إدارة الأعمال في إدارة الضيافة الدولية.

بكالوريوس : بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الضيافة الدولية . ماجستير: ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الضيافة الدولية .

24. جامعة الإمارات للطيران: بكالوريوس : بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الطيران/ بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران / بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات. شهادة عليا: شهادة عليا في سلامة الطيران / شهادة عليا في أمن الطيران / شهادة الدراسات العليا : شهادة عليا في إدارة الأعمال.

دبلوم الدراسات العليا : دبلوم الدراسات العليا في سلامة الطيران/ دبلوم الدراسات العليا في أمن الطيران / دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال(إدارة الطيران ، إدارة الإمداد والعمليات ، إدارة تقنية المعلومات)/ دبلوم عالي في تطوير برمجيات الحاسوب/ دبلوم عالي ماجستير: ماجستير في إدارة الأعمال (الإدارة العامة. ، إدارة الطيران الإدارة اللوجستية والإمداد ، إدارة تقنية المعلومات ) /ماجستير العلوم في سلامة الطيران / ماجستير العلوم في أمن الطيران. دبلوم العالي : الدبلوم العالي في إدارة الطيران / الدبلوم العالي في إدارة الأعمال / الدبلوم العالي في إدارة السفر والسياحة.

25. الكلية الإماراتية الكندية الجامعية : بكالوريوس : بكالوريوس الآداب في الإتصال الجماهيري ( العلاقات العامة، الصحافة، الإعلام الجديد) / بكالوريوس في إدارة الأعمال( المحاسبة، التمويل والمصارف، الإستثمار وإدارة الممتلكات) / بكالوريوس اللغة الانجليزية والترجمة / بكالوريوس القانون.

26. كلية الإمارات للتطوير التربوي: بكالوريوس: بكالوريوس التربية(التحليل السلوكي التطبيقي، رياض الأطفال، الإرشاد التربوي، تقنيات التعليم، الصحة والتربية البدنية، الفنون والموسيقى ).

الدكتوراه : دكتوراه التربية - تقنيات التعليم/ دكتوراه الفلسفة في التربية علم الأعصاب المعرفي / دكتوراه الفلسفة في التربية - القيادة التربوية/ دكتوراه الفلسفة في التربية – تقنيات التعليم. ماجستير : ماجستير التربية. دبلوم الدراسات العليا: دبلوم الدراسات العاليا في التربية والتعليم.

27. كلية الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات: الدبلوم : دبلوم العلوم في الإدارة الأعمال / دبلوم العلوم في تكنولوجيا المعلومات.

بكالوريوس : بكالوريوس في إدارة الأعمال (الإدارة، التسويق، إدارة الموارد البشرية).

28. كلية الإمارات للتكنولوجيا: بكالوريوس: بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقي بكالوريوس إدارة الأعمال (إدارة المعلومات الصحية ،الإدارة الصناعية، إدارة، إدارة الموارد البشرية، تقنية معلومات الأعمال، )

بكالوريوس العلوم المالية (المحاسبة ،مصرفية ومالية ، مصرفية ومالية إسلامية ) / بكالوريوس الإعلام (الصحافة، الإذاعة والتلفزيون (العلاقات العامة ،الإعلان)

الدبلوم: دبلوم في المحاسبة/دبلوم في التمويل والمصارف / دبلوم في إدارة الأعمال و نظم معلومات الحاسوب / دبلوم في التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة/ دبلوم في التجارة الإلكترونية والتسويق/ دبلوم في إدارة الموارد البشرية/ دبلوم في الاعلام والعلاقات العامة / دبلوم في العلاقات العامة.

29. أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: الدبلوم العالي: دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية.

30. معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: بكالوريوس: بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية(عام ،محاسبة). دبلوم : دبلوم عالي في العلوم المصرفية/ دبلوم المصرفي الإسلامي /. دبلوم المصرفي

31. معهد الإمارات للجنسية والإقامة: بكالوريوس : في الجنسية والإقامة والمنافذ. دبلوم : في الجنسية والإقامة والمنافذ .

32. الكلية الأوروبية الدولية: دبلوم : دبلوم في إدارة الأعمال ( إدارة الترفيه و الرحلات التسويق ، إدارة الموارد البشرية، المصارف والمالية).

بكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال (التسويق والمبيعات، إدارة الموارد البشرية، إدارة الفنادق والسياحة، إدارة). ماجستير : ماجستير في إدارة الأعمال .دبلوم عالي: دبلوم في إدارة الفنادق والسياحة .

33. الكلية الأوروبية الجامعية: دبلوم : في مساعد طبيب الأسنان / شهادة تخصص: في علاج جذور الأسنان/ شهادة تخصص في تقويم الأسنان/ شهادة تخصص في طب أسنان الأطفال .

ماجستير: العلوم في زراعة الأسنان / ماجستير العلوم في علاج جذور الأسنان/ ماجستير في ترميم الأسنان والاستعاضة السنية والتركيبات / ماجستير العلوم في تقويم الأسنان/ ماجستير العلوم في طب أسنان الأطفال. دبلوم الدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا في زراعة الأسنان/ دبلوم الدراسات العليا في دراسات طب الأسنان العام .

34. كلية فاطمة للعلوم الصحية: البكالوريوس: البكالوريوس في الإسعاف الطبي والطوارئ / بكالوريوس في العلاج الطبيعي / بكالوريوس العلوم في التمريض / الدبلوم : دبلوم مساعد طبي/ دبلوم التحاليل والمختبرات الطبية/ دبلوم خدمات المعدات الطبية الحيوية / الدبلوم العالي في العلاج الطبيعي/ الدبلوم العالي في الإسعاف الطبي والطوارئ .

35. جامعة الخليج الطبية: دبلوم : دبلوم في العلوم ما قبل السريرية. البكالوريوس: بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية / بكالوريوس في العلوم الصحية - تقنيات التخدير والجراحة/ بكالوريوس في العلوم الصحية – علوم التصوير التشخيصي الطبية/ بكالوريوس في العلوم الصحية - علوم المختبرات الطبية/ بكالوريوس العلوم الصحية - علوم التمريض/ بكالوريوس في الطب وبكالوريوس الجراحة/ بكالوريوس في العلاج الطبيعي / بكالوريوس طبيب صيدلي/ بكالوريوس طبيب في طب الأسنان. الدبلوم: دبلوم في علم السموم . الماجستير: ماجستير في الصحة العامة/ ماجستير في علم السموم/ ماجستير في العلاج الطبيعي/ ماجستير في علم الأمراض السريري/ماجستير في بيولوجيا الإنجاب البشري.

36. جامعة حمدان بن محمد الذكية: بكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال والموارد البشرية/ بكالوريوس إدارة الأعمال والجودة / بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة/ بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق/ بكالوريوس في إدارة الصحة. دبلوم: / دبلوم إدارة الرعاية الصحية / دبلوم إدارة الأعمال والجودة/ دبلوم في إدارة الصحة/ الماجستير: ماجستير الصيرفة والتمويل الإسلامي/ ماجستير الآداب في المناهج والتعليم الالكتروني/ ماجستير الآداب في قيادة وإدارة التعليم الإلكتروني/ ماجستير في إدارة الموارد البشرية/ ماجستير الإدارة في القيادة التنظيمية/ ماجستير في إدارة المشروعات/ ماجستير العلوم في إدارة المستشفيات/ ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير / ماجستير العلوم في تقنيات التعليم التفاعلية / ماجستير العلوم في التميز المؤسسي / ماجستير العلوم في الصحة العامة /ماجستير العلوم: التميز في الإدارة البيئية. الدكتوراه : دكتوراه الفلسفة (إدارة الجودة الشاملة، القيادة التربوية ، إدارة الرعاية الصحية).

37. كليات التقنية العليا : انظر الموقع الإلكتروني للكليات كليات التقنية العليا ( www.hct.ac.ae).

38. كلية الإمام مالك للشريعة الإسلامية والقانون: بكالوريوس في الشريعة الإسلامية / بكالوريوس الشريعة والقانون

39. إنسياد- كلية إدارة الأعمال العالمية- أبوظبي: ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال.

40. معهد تكنولوجيا إدارة الأعمال بدبي - أي. أم. تي: بكالوريوس: بكالوريوس التجارة في المحاسبة/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال( محاسبة ، ادارة البيع بالتجزئة، الخدمات اللوجستية، إدارة سلسلة التوريد).

الماجستير: ماجستير تنفيذي في إدارة أعمال / ماجستير في إدارة أعمال (الأعمال المصرفية والتمويل الدولي. التسويق ادارة البيع بالتجزئة، ادارة المشاريع والعمليات، الموارد البشرية).

41. كلية هورايزنز انترناشيونال ش ذ م م : دبلوم : دبلوم في أساسيات الآداب/ المنتسبين للفنون في الآداب.

42. كلية الدراسات الاسلامية والعربية بدبى: البكالوريوس : بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها /بكالوريوس في الدراسات الإسلامية. الماجستير: ماجستير في اللغة العربية وآدابها (الأدب والنقد ، اللغة والنحو ) ماجستير في الشريعة الإسلامية ( أصول الفقه/ الفقه ) . الدكتوراه : دكتوراه في اللغة العربية وآدابها( الأدب والنقد ، اللغة والنحو )/ دكتوراه في الشريعة الإسلامية(الفقه، أصول الفقه) .

43. جامعة جميرا : البكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال ( الإدارة الإلكترونية، إدارة الفعاليات، إدارة البيع بالتجزئة، بنوك وتمويل اسلامي) / بكالوريوس في الدراسات الإسلامية/ بكالوريوس العلوم في الصحة البيئية/ بكالوريوس العلوم في إدارة المنشأت الصحية / بكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة.

44. جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث: البكالوريوس: بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران/ بكالوريوس العلوم في الرياضيات التطبيقية والإحصاء/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية/ بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات/ بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب(أنظمة البرمجيات ،عام) / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية(عام / نظام القوى)/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والنظم/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية/ بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات). الماجستير: ماجستير آداب في الأمن الدولي والمدني/ ماجستير العلوم بالبحث في الهندسة/ ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب/ ماجستير العلوم في أمن المعلومات/ ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية/ ماجستير في هندسة الطاقة النووية/ ماجستير العلوم في النظم و الإدارة الهندسية. الدكتوراه: دكتوراه الفلسفة في الهندسة (هندسة الحاسوب / هندسة الإتصالات/ الهندسة الإلكترونية/ الهندسة الميكانيكية/هندسة الطيران و الفضاء/ا لهندسة النووية/ الروبوت.

45. كلية مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان: تحت الاختبار مع وقف قبول طلاب جدد: الماجستير: ماجستير جراحة الفم وزراعة الأسنان.

46. معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا: الماجستير : ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية/ ماجستير العلوم في تطبيقات الهندسة الكيميائية /

ماجستير العلوم في علوم الحوسبة والمعلومات (نظم وتقنيات الفضاء) / ماجستير العلوم في هندسة القوى الكهربائية(نظم وتقنيات الفضاء) / ماجستير العلوم في هندسة وإدارة النظم(نظم وتقنيات الفضاء، إدارة التقنيات والابتكار وريادة الأعمال ) نظم وتقنيات الفضاء/ ماجستير / ماجستير العلوم في علوم وهندسة المواد(نظم وتقنيات الفضاء )/ ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية (نظم وتقنيات الفضاء )/ ماجستير العلوم في هندسة النظم الدقيقة(نظم وتقنيات الفضاء )/ ماجستير العلوم في البنية التحتية الأساسية المستدامة/ ماجستير العلوم في تطبيقات الهندسة الميكانيكية / ماجستير العلوم في هندسة المياه والبيئة (نظم وتقنيات الفضاء ،تقنيات المياه والبيئة، الموارد المائية والبيئية). الدكتوراه : دكتوراه الفلسفة متعددة التخصصات الهندسية.

47. كلية مينا للإدارة: البكالوريوس: بكالوريوس في المعلومات الصحية /بكالوريوس في إدارة المستشفيات /بكالوريوس في إدارة الضيافة/ البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية.

48. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: الماجستير: ماجستير في الإدارة العامة

49. جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: البكالوريوس: بكالوريوس الطب والجراحة .الماجستير: ماجستير العلوم في علاج جذور الأسنان/ ماجستير العلوم في جراحة الفم/ ماجستير العلوم في تقويم الأسنان/ ماجستير العلوم في طب أسنان الأطفال/ ماجستير العلوم في علوم اللثة/ ماجستير العلوم في الاستعاضات السنية.

50. جامعة محمد الخامس – أكدال: البكالوريوس : بكالوريوس في الدراسات الإسلامية( القرآن و الحديث، الفقه وأصوله ) . الماجستير : الماجستير في المذهب المالكي والقضايا المعاصرة الدكتوراه : الدكتوراه في الفقه الإسلامي وقضايا المجتمع المعاصر.

51. كلية الدفاع الوطني: الشهادة : شهادة في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. الماجستير : ماجستير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية . دكتوراه: دكتوراه الفلسفة في الدراسات الاستراتيجية.

52. معهد نيويورك للتكنولوجيا: البكالوريوس: بكالوريوس الفنون في الجرافيكس / بكالوريوس الفنون في التصميم الداخلي/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال/ بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيك/ بكالوريوس الفنون في الجرافيكس الحاسوبية / بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات الماجستير: ماجستير في إدارة الأعمال/ ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات و الشبكات و أمن المعلومات/ ماجستير العلوم في التكنولوجيا التعليمية .

53. جامعة نيويورك- أبوظبي : البكالوريوس: بكالوريوس الآداب في دراسات العوالم والمعالم العربية / بكالوريوس الآداب في الإقتصاد / بكالوريوس الآداب في السينما والإعلام الجديد/ بكالوريوس الآداب في التاريخ/ بكالوريوس الآداب في الموسيقى/ بكالوريوس الآداب في الفلسفة / بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية / بكالوريوس العلوم في علم النفس / بكالوريوس الآداب في البحوث الإجتماعية والسياسة العامة / بكالوريوس الآداب في المسرح / بكالوريوس العلوم في علم الأحياء /بكالوريوس العلوم في الكيمياء/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية / بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب / بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب /بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية / بكالوريوس العلوم في الهندسة العامة /بكالوريوس العلوم في الرياضيات / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في الفيزياء .

54. جامعة المحيط : ----

55. جامعة باريس السوربون- أبوظبي: البكالوريوس : بكالوريوس في اللغات الأجنبية التطبيقية : إدارة الأعمال الدولية واللغات/ بكالوريوس في علم الآثار وتاريخ الفن / بكالوريوس في الإقتصاد و الإدارة / بكالوريوس في القانون/ بكالوريوس في الأدب و النشر و الإعلام المرئي/ بكالوريوس في الفلسفة وعلم الإجتماع/ بكالوريوس في التاريخ / بكالوريوس في الجغرافيا و التخطيط الحضري / بكالوريوس في الفيزياء/ بكالوريوس في علم الاجتماع. الماجستير: ماجستير في التمويل والمصارف/ ماجستير في إقتصاديات الصحة /ماجستير آداب في علم الجغرافيا التخطيط ( ديناميات البيئة للأقاليم والمجتمعات، المواصلات، اللوجستية ،الأقاليم ، والبيئة)/ ماجستير الآداب في دراسات العالم العربي والإسلامي / ماجستير آداب في علم الاجتماع: البحث الاجتماعي: التقييم والاستشارات / ماجستير إدارة الأعمال (كلية المهندسين) / ماجستير في تاريخ الفن وعلم المتاحف / ماجستير التجارة الدولية / ماجستير في قانون التجارة الدولية / ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية / ماجستير في التسويق، الإدارة، الإتصالات والإعلام / ماجستير في إدارة الفن والعروض / ماجستير النشر والمعلومات والوسائط المتعددة / ماجستير في قانون التنمية المستدامة / ماجستير في تعليم اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها / ماجستير في التخطيط المدني والحضري . الدبلوم: دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية والدولية .

56. المعهد البترولي: البكالوريوس: بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس العلوم في علوم وهندسة المعادن / بكالوريوس العلوم في الهندسة البترولية / بكالوريوس علوم في علوم الأرض البترولية /بكالوريوس العلوم في علوم وهندسة اللدائن . الماجستير : ماجستير الهندسة في الهندسة الكيميائية / ماجستير الهندسة في الهندسة الكهربائية / ماجستير الهندسة في الصحة، الأمان والهندسة البيئية / ماجستير الهندسة في الهندسة الميكانيكية / ماجستير الهندسة في الهندسة البترولية / ماجستير العلوم في الكيمياء التطبيقية/ ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية/ ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية/ ماجستير العلوم في الهندسة البترولية / ماجستير العلوم في الجيولوجيا البترولية/ ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية.

الدكتوراه: دكتوراه الفلسفة في علوم الأرض البترولية / دكتوراه الفلسفة في هندسة البترول/ دكتوراه الفلسفة في الهندسة الميكانيكية / الدكتوراه الفلسفة في هندسة الكهربائية / دكتوراه الفلسفة في هندسة كيميائية .

57. كلية الشرطة – أبوظبي: دبلوم الدراسات العليا : دبلوم في العدالة الجنائية / دبلوم في إدارة الشرطة / الماجستير : ماجستير في العدالة الجنائية / ماجستير في إدارة الشرطة

58. أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة: البكالوريوس: بكالوريوس في العلوم الشرطية . الماجستير : في العلوم الشرطية تخصص البحث الجنائي / العلوم الشرطية تخصص إدارة الشرطة.

59. أكاديمية ربدان: دبلوم : دبلوم في إدارة استمرارية الأعمال/ في الإدارة المتكاملة للطوارئ . الدبلوم : دبلوم في الإدارة المتكاملة لمراكز الشرطة/ الدبلوم في مسرح الجريمة/ البكالوريوس: بكالوريوس في إدارة أستمرارية الأعمال / بكالوريوس في الإدارة المتكاملة للطوارئ / بكالوريوس العلوم في الإدارة المتكاملة لمراكز الشرطة. الدبلوم عالي: دبلوم عالي في إدارة أستمرارية الأعمال / دبلوم عالي الإدارة المتكاملة لمراكز الشرطة/ دبلوم عالي الإدارة المتكاملة للطوارئ.

60. جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية: البكالوريوس: بكالوريوس في جراحة الأسنان/ بكالوريوس في الطب والجراحة/ بكالوريوس في الصيدلة/ بكالوريوس العلوم في التمريض. الماجستير: ماجستير العلوم في الصيدلة السريرية/ ماجستير العلوم في التمريض( تمريض صحة البالغين، تمريض الصحة النفسية والعقلية، صحة المجتمع، تمريض صحة الأطفال)/ ماجستير في كيمياء الصيدلانية/ ماجستير العلوم في الصيدلانيات.

61. جامعة العلوم الحديثة: - تحت الاختبار مع وقف قبول طلاب جدد : البكالوريوس : بكالوريوس الآداب في الاعلام (الصحافة، العلاقات العامة )/ بكالوريوس في القانون/ بكالوريوس العلوم في التقنيات الحيوية/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال/ بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - محاسبة / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - إدارة الموارد البشرية / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - إدارة عمليات الإمداد والتموين / بكالوريوس العلوم في ريادة الأعمال / البكالوريوس في علوم السياحة (التخطيط والتنمية السياحية ، الإرشاد السياحي). الماجستير: ماجستير في القانون الخاص /ماجستير في القانون العام / ماجستير إدارة الاعمال / UPDT / ماجستير التكنولوجيا الحيوية في الأدلة الجنائية/ ماجستير العلوم في إدارة الرعاية الصحية (الإدارة العامة، الصحة العامة ،إدارة الصحة ، إدارة المستشفيات) / ماجستير في نظم وأمن المعلومات/ماجستير العلوم في إدارة العمليات البترولية/ ماجستير العلوم في إدارة عمليات الإمداد والتموين

62. معهد روشيستر للتكنولوجيا: البكالوريوس : بكالوريوس العلوم في أمن الحوسبة / بكالوريوس العلوم في تقنيات الحوسبة و المعلومات / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية (طاقة) / بكالوريوس العلوم في المالية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية / بكالوريوس العلوم في الأعمال الدولية / بكالوريوس العلوم في الإدارة / بكالوريوس العلوم في التسويق / بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية . الماجستير : ماجستير في إدارة أعمال / ماجستير الهندسة في الإدارة الهندسية / ماجستير الهندسة في الهندسة الميكانيكية / ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية/ ماجستير العلوم في المالية / ماجستير العلوم في الشبكات وإدارة الأنظمة / ماجستير العلوم في الدراسات الاحترافية-علم المدينة / ماجستير العلوم في الريادة والإبداع في الخدمات.

63. الكلية الملكية للجراحين في إيرلندة: الماجستير: ماجستير العلوم في إدارة الرعاية الصحية / ماجستير العلوم في إدارة الجودة والسلامة في الرعاية الصحية.

64. جامعة سان جوزف: البكالوريوس : البكالوريوس في القانون. الماجستير: ماجستير في الترجمة.

65. كلية الأفق الجامعية: البكالوريوس: بكالوريوس إدارة الأعمال في نظم المعلومات / بكالوريوس إدارة الأعمال في المالية / بكالوريوس في إدارة الأعمال في الأعمال الدولية / بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق وإدارة البيع بالتجزئة / بكالوريوس إدارة الأعمال في الإدارة العامة / بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة السياحة و السفر. الدبلوم : دبلوم العلوم في إدارة الأعمال. الماجستير : ماجستير في إدارة الأعمال( الإدارة الاستراتيجية والقيادة، المحاسبة، التسويق ، الحوكمة الإلكترونية ، إدارة الموارد البشرية .

66. كلية سيسكومس: الدبلوم: دبلوم العلوم في إدارة أعمال(إدارة الموارد البشرية، إدارة نظم المعلومات ، إدارة مبيعات التجزئة، إدارة أعمال )/ دبلوم العلوم في تقنية المعلومات.

67. كلية الأزياء والتصميم : --

68. جامعة الإمارات العربية المتحدة: أنظر الموقع الإلكتروني للجامعة www.uaeu.ac.ae

69. الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية : البكالوريوس : بكالوريوس الآداب في الأمومة والعلوم الأسرية/ بكالوريوس الآداب في الأمومة والعلوم الأسرية - حقوق المرأة/ بكالوريوس إدارة الأعمال/ بكالوريوس الآداب في الأمومة والعلوم الأسرية - الإرشاد الأسري. الدبلوم : دبلوم الآداب في الأمومة والعلوم الأسرية - مسار عام.

70. جامعة دبي : البكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال (المحاسبة، اقتصاديات الأعمال ،ريادة الأعمال، التمويل والمصارف، إدارة الموارد البشرية ،الإدارة ، التسويق، دارة التوريدات والأعمال اللوجستية / بكالوريوس العلوم في الحوسبة ونظم المعلومات (أمن نظم المعلومات). الماجستير: ماجستير في إدارة الأعمال(إدارة العمليات واللوجستيات ، التمويل والمحاسبة ،القيادة وإدارة الموارد البشرية ، الأعمال الدولية والتسويق )/ ماجستير في القانون ( التحكيم وحل النزاعات‏ ،لجرائم المالية وغسيل الأموال ). الدكتوراه : دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال.

71. جامعة الفجيرة : الدبلوم: دبلوم الآداب في إدارة الأعمال / دبلوم الآداب في تكنولوجيا المعلومات /دبلوم العلاقات العامة. البكالوريوس: بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها/ بكالوريوس في إدارة الأعمال (علوم مالية ومصرفية، عام، إدارة الموارد البشرية ) / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات (الانترنت والتجارة الإلكترونية ، شبكات وأمن نظم المعلومات )/ بكالوريوس في الاتصال الجماهيري/ بكالوريوس الإعلام والعلاقات العامة (الصحافة، العلاقات العامة، الإعلان الرقمي ، العلاقات العامة، الإعلان ).

72. جامعة الشارقة: بكالوريوس : بكالوريوس في الهندسة المعمارية/ بكالوريوس الآداب في اللغة العربية وآدابها/ البكالوريوس في تاريخ الفن ودراسات المتاحف / بكالوريوس الآداب في الاتصال (الإعلام الإلكتروني ،التصميم الجرافيك والوسائط المتعددة، الصحافة ) / بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها/ بكالوريوس الفنون في تصميم الأزياء والمنسوجات/ بكالوريوس الآداب في الفنون الجميلة/ بكالوريوس الفنون في التصميم الجرافيك والوسائط المتعددة / بكالوريوس الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية/ بكالوريوس الآداب في التاريخ والحضارة الاسلامية مسار الإرشاد السياحي/بكالوريوس الآداب في العمارة الداخلية والتصميم/ البكالوريوس الآداب في العلاقات الدوليّة/ بكالوريوس الآداب في تصميم المجوهرات / بكالوريوس الآداب في الاتصال الجماهيري/ بكالوريوس الآداب في العلاقات العامة/ بكالوريوس الآداب في علم الإجتماع/ بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان/ بكالوريوس في القانون/ بكالوريوس في الطب والجراحة / بكالوريوس في الصيدلة/ بكالوريوس العلوم في المحاسبة / بكالوريوس العلوم في الفيزياء التطبيقية/ بكالوريوس العلوم في التقنيات الحيوية / بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (الإدارة ،التسويق، التمويل) / بكالوريوس العلوم في الكيمياء/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية / بكالوريوس العلوم في التغذية العلاجية والحميات/ بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب/ بكالوريوس العلوم في علم الحاسوب / بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية / بكالوريوس العلوم في علوم الصحة البيئية/ بكالوريوس العلوم في التمويل/ بكالوريوس العلوم في إدارة الخدمات الصحية / بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية و الإدارة / بكالوريوس العلوم في تقنية المعلومات - الوسائط المتعددة/ بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية/ بكالوريوس العلوم في الرياضيات/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية/ بكالوريوس العلوم في التصوير التشخيص الطبي/ بكالوريوس العلوم في علوم المختبرات الطبية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة النووية / بكالوريوس العلوم في التمريض/ بكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي / بكالوريوس العلوم في الإدارة العامة / بكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة / بكالوريوس في الشريعة(أصول الدين) / بكالوريوس في الشريعة ( الفقه و أصوله) / بكالوريوس في الشريعة/ بكالوريوس في الشريعة والقانون . الدبلوم: دبلوم في تقنية مختبرات الأسنان. الدكتوراه: دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع التطبيقي / دكتوراه الفلسفة في الإدارة الهندسية / دكتوراه الفلسفة في التفسير وعلوم القرآن / دكتوراه الفلسفة في الحديث وعلومه / دكتوراه الفلسفة في الفقه و أصوله/ دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص / دكتوراه الفلسفة في القانون العام/ دكتوراه في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية. دبلوم الدراسات العليا: الدبلوم المهني في التدريس. الماجستير: الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال / ماجستير في التفسير والحديث / ماجستير في الفقه وأصوله/ ماجستير في القانون الخاص/ ماجستير في القانون العام/ ماجستير الآداب في علم الاجتماع التطبيقي/ ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها/ ماجستير الآداب في الاتصال/ ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية/ ماجستير الآداب في الترجمة/ ماجستير إدارة الأعمال (إدارة الرعاية الصحية ،التمويل والمصارف الإسلامية ، عام ) / ماجستير العلوم في التقنيات الحيوية / الماجستير العلوم في الهندسة المدنية/ ماجستير العلوم في هندسة الحاسوب/ ماجستير العلوم في علوم الحاسب الآلي/ ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية/ ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية(إدارة التشييد والبنية التحتية )/ ماجستير العلوم في القيادة في التعليم الطبي / ماجستير العلوم في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية. الدبلوم: دبلوم في العلوم الإدارية والمالية- المحاسبة/ دبلوم في العلوم الإدارية والمالية- إدارة الأعمال / دبلوم في العلوم الإدارية والمالية - سكرتارية و إدارة مكاتب/ الدبلوم في تكنولوجيا البناء والتشييد/ الدبلوم في التوثيق والأرشفة الإلكترونية/ دبلوم السلامة والصحة البيئية/ دبلوم في سلامة الأغذية/ الدبلوم في إدارة الموارد البشرية / الدبلوم في تقنية المعلومات / دبلوم في المكتبات ونظم المعلومات / الدبلوم في المساحة / دبلوم مساعد صيدلة/ الدبلوم المهني في القانون.

73. جامعة ستراثكلايد- كلية إدارة الأعمال بالإمارات: الماجستير: ماجستير في إدارة الأعمال/ ماجستير العلوم في إدارة الإمداد واللوجستيات/ ماجستير العلوم في التسويق/ ماجستير في إقامة المشروعات الجديدة

74. جامعة ولونغونغ في دبى: بكالوريوس: بكالوريوس في إدارة الأعمال / بكالوريوس التجارة في المحاسبة / بكالوريوس لتجارة في المالية/ بكالوريوس التجارة في إدارة الموارد البشرية/ بكالوريوس التجارة في الأعمال الدولية/ بكالوريوس التجارة في الإدارة/ بكالوريوس التجارة في التسويق / بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي/ بكالوريوس الهندسة في هندسة الحاسوب/ بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكهربائية/ بكالوريوس الهندسة في هندسة الاتصالات / بكالوريوس تقنية المعلومات في نظم المعلومات الإدارية. ماجستير : ماجستير في التطبيقات المالية والمصرفية ( الإستثمار، الخدمات المالية، عمليات الخزينة للشركات ، مصارف و تمويل اسلامي ) ،) / ماجستير الأعمال(إدارة الموارد البشرية، التسويق، الأعمال الدولية، الإدارة المالية، الإدارة ) / ماجستير في إدارة الأعمال / ماجستير في بحوث إدارة الأعمال / ماجستير الهندسة في إدارة الأصول الهندسية / ماجستير في الإدارة الهندسية / ماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات/ ماجستير في الدراسات الدولية/ ماجستير في وسائل الاعلام والاتصال( المهارة الكتابية ،صحافة، دراسة الاعلام، علاقات عامة) / ماجستير في إدارة الجودة / ماجستير العلوم في اللوجستيات. شهادة الدراسات العليا: شهادة الدراسات العليا في الإدارة / شهادة الدراسات العليا في إدارة الأصول الهندسية / شهادة الدراسات العليا في إدارة الموارد البشرية/ شهادة الدراسات العليا في التسويق.

75. كلية زايد الثاني العسكرية : الدبلوم العالي في العلوم العسكرية (3 سنوات دراسية واحدة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها).

76. جامعة زايد : انظر الموقع الإلكتروني للجامعة: (www.zu.ac.ae )

77. جامعة الحصن: تحت الاختبار مع وقف قبول طلاب جدد :البكالوريوس: بكالوريوس في الهندسة المعمارية/ بكالوريوس في إدارة الأعمال(الأعمال الدولية، الإقتصاد الدولي ،إدارة أعمال عام ،التسويق، التمويل، إدارة الموارد البشرية)/ بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة/ بكالوريوس التربية في إعداد معلم اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية/ بكالوريوس التربية،اعداد معلم اللغة العربية والدراسات الاسلامية/ بكالوريوس في التصميم الداخلي/ بكالوريوس في نظم إدارة المعلومات/ بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية /بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية/ بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية / بكالوريوس في التخطيط الحضري /بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات. الدبلوم : دبلوم في التربية / شهادة الدراسات العليا: شهادة الدراسات العليا في هندسة البناء/ شهادة الدراسات العليا في الإدارة الهندسية . الماجستير: ماجستير في هندسة المباني/ ماجستير في الإدارة الهندسية/ ماجستير في إدارة الأعمال(إدارة الأعمال العامة، الأعمال الدولية ، نظم إدارة المعلومات، التمويل، المحاسبة، العلوم المصرفية) ماجستير في التربية .

78. جامعة الجزيرة : تحت الاختبار مع وقف قبول طلاب جدد : البكالوريوس : بكالوريوس في القانون والاقتصاد/ بكالوريوس إدارة الأعمال (التمويل والمصارف، إدارة الموارد البشرية ، إدارة الممتلكات) / بكالوريوس الإعلام وعلوم الإتصال (الصحافة ،العلاقات العامة والإعلان / تكنولوجيا الإتصالات )/ بكالوريوس العلوم في نظم وتقنيات المعلومات . دبلوم الدراسات العليا: دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص/ دبلوم الدراسات العليا في القانون العام. الماجستير: ماجستير إدارة الأعمال / الماجستير في القانون الخاص / الماجستير في القانون العام

