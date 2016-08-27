8398 طالباً وطالبة ينتظمون دراسياً في جامعة زايد

استقبلت جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي 8398 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، بينهم 2405 طلبة جدد في الفصل الدراسي الأول بالعام الأكاديمي الجديد، ويتوزع العدد على الفرعين 4866 طالباً وطالبة في فرع أبوظبي، بينهم 4276 طالبة و590 طالباً، و3532 طالباً وطالبة في فرع دبي، بينهم 3415 طالبة و117 طالباً.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور رياض المهيدب، حرص الجامعة على النهوض بمسؤوليتها في إعداد الطلبة لحياة مهنية ناجحة وتخريج كوادر مؤهلة تسهم في تشكيل مستقبل الدولة، وتساند تطورها الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن طرح الجامعة لبرامجها الدراسية يتوخى الالتزام باستراتيجيتها الأكاديمية التي ترتبط مساقاتها باهتمامات المجتمع واحتياجات أسواق العمل في قطاعاته المختلفة، وتتطلب مواكبتها برامج تعليمية متطورة تتسم بالحداثة وتضيف مهارات جديدة للخريجين تسهم في رفع مستوى الأداء العملي في المؤسسات والتخصصات المعنية، لافتاً إلى حرص الجامعة على استقطاب أعلى الكفاءات الأكاديمية والإدارية من مختلف أنحاء العالم، لكي توفر لطلبتها ممارسة تجربة رائعة ورائدة في التعلم والابتكار والإبداع. وتطرح جامعة زايد هذا العام 30 برنامجاً أكاديمياً تؤهل الطلبة للتخرج بشهادة البكالوريوس والانطلاق إلى سوق العمل والتميز في مجالات عدة، مثل: الأعمال التجارية، الإعلام، تكنولوجيا المعلومات، العلاقات الدولية والعلوم الإنسانية والبيئية، الفنون، التصميم.

ويدرس الطلبة عبر هذه البرامج مساقات دراسية متنوعة من بين 363 مساقاً.