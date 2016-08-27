«أبوظبي للتعليم» يدعو الطلبة وذويهم إلى الالتزام بالدوام المدرسي

تبدأ غداً مدارس الدولة في استقبال الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وذكر مجلس أبوظبي للتعليم، أن مدارس الإمارة استعدت لاستقبال 375 ألف طالب وطالبة، بينهم 130 ألفاً في المدارس الحكومية و245 ألفاً في الخاصة، بينهم 4700 دارس في تعليم الكبار، و3300 في التعليم المنزلي، مشيراً إلى أنه في الأسبوع الماضي أنهى نحو 34 ألف معلم ومعلمة من الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية والخاصة استعداداتهم التحضيرية لاستقبال الطلبة.

أسطول النقل المدرسي جاهز أكد مدير المواصلات المدرسية في مؤسسة مواصلات الإمارات، عامر الشحي، جاهزية أسطول النقل المدرسي لنقل جميع الطلبة منذ اليوم الأول للدراسة، مشيراً إلى أن المدة الزمنية المحددة للرحلة المدرسية يجب ألا تتجاوز 75 دقيقة، ونجحت المؤسسة في تقليص أطول رحلة مدرسية إلى 60 دقيقة بسبب جاهزية حافلاتها، والتدريب المتقدم للسائقين. وأوضح الشحي، أن الحافلات تخضع لنظام المراقبة الإلكترونية على مستوى السرعة والاستخدام الفائق للفرامل، والانحرافات السريعة على الطرق.

وأشار المجلس إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان عام دراسي ناجح ومثمر، لافتاً إلى أن لجان المجلس التحضيرية الخاصة بالإعداد للعام الدراسي الجديد بذلت جهوداً مكثفة لتوفير احتياجات المدارس، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات، والاطمئنان إلى جاهزية جميع مدارس الإمارة، استعداداً لاستقبال الطلبة في عامهم الدراسي الجديد.

وأكد المجلس في بيان له، جاهزية مدارس أبوظبي لبدء العام الدراسي الجديد من جميع النواحي قبل مدة كافية من بداية العام الدراسي، فقد تم الانتهاء من جميع الاحتياجات المرتبطة بصيانة المدارس والمواصلات المدرسية، بالإضافة إلى إجراءات النقل وتعيينات المعلمين الجدد، مشيراً إلى أن اليوم الدراسي الأول سيتم خلاله توزيع جميع الكتب الدراسية على الطلبة بمختلف المراحل الدراسية.

وأشار إلى أنه في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد تلقى المعلمون ورؤساء الهيئات التدريسية دورات تدريبية متخصصة في المناهج الدراسية التي من شأنها مساعدتهم على تقديم استراتيجيات فعالة للوسائل والأساليب التربوية، وتقنيات التقييم وتخطيط الدروس التي تتمحور حول الطالب.

وتفقد مدير عام المجلس، الدكتور علي راشد النعيمي، عدداً من المدارس الحكومية في أبوظبي، للوقوف على استعداداتها للعام الجديد وجاهزية البيئة التعليمية والكتب، بالإضافة إلى التعرف إلى اقتراحات إدارات المدارس للعام الدراسي الجديد، وتدعيم سير العملية التعليمية بصورة تحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخطة المدرسية في استقبال الطلبة الجدد والتواصل مع ذوي الطلبة لتشجيع أبنائهم وتهيئتهم للعام الدراسي.

فيما دعا المدير التنفيذي للعمليات المدرسية في المجلس، محمد سالم الظاهري، ذوي الطلبة إلى التعاون مع المجلس في مسألة التزام الطلبة بالدوام الرسمي منذ اليوم الأول للدراسة، خصوصاً أن الانضباط ينمي حس المسؤولية لدى الطلبة ويزيد من تقديرهم لأهمية التعليم في حياتهم، مشيراً إلى أن الدافعية والالتزام ركائز أساسية لبناء شخصية الطالب المثالي القادر على الوفاء بمتطلبات التخصصات التي يفرضها المستقبل.

وأكد أن أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية مطالبون بضرورة تبني رؤية ورسالة مجلس أبوظبي للتعليم، وخطته الاستراتيجية، والحرص على الابتكار وتطبيق أسلوب القيادة التربوية والتعليم.