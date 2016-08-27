3 طالبات يبتكرن جهازاً لتنظيف الألواح الشمسية

ابتكرت ثلاث طالبات في جامعة خليفة فرع أبوظبي، طريقة ذكية لتنظيف الألواح الشمسية من خلال استخدام الهواء لإبعاد الرمال والغبار، وذلك عن طريق ميكرو كنترول يرصد حركة الطقس والرياح والطاقة الخارجة من الألواح، وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار بالتنظيف.

وقالت الطالبات علياء الهندي، وسمية خان، وبشرى إلياس، إن هذه الطريقة تعد إحدى الوسائل غير الاعتيادية لتنظيف الألواح الشمسية وينتج عنها طاقة أكثر، مشيرات إلى أنهن اخترن المشروع بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يقوم الجهاز بالعمل أوتوماتيكياً، وبدوره سيزيد إنتاج الخلية للطاقة بافتراض أن هناك بعض الغبار الذي يغطي سطح الخلية أو أي شيء من الممكن أن يعيق عملية الإنتاج.

وأوضحت الطالبات أن «الألواح الشمسية تستخدم في الوقت الحاضر كمصدر أساسي للطاقة، لذلك قمنا بالتفكير في طريقة لتنظيفها أوتوماتيكياً، وبعد مرحلة التفكير بدأنا البحث عن الوسائل المتوافرة لتنظيف الألواح الشمسية والطرق الحديثة ودراسة سلبياتها وطرق تطويرها إلى أن توصلنا إلى هذه الطريقة التي تخدم قطاع الطاقة المتجددة، وتعزز من الانتاج وتزيد نسب الأمان».

وأشارت الطالبات إلى أن جهاز تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الهواء يتكون من عمود طاقة يقوم بحساب الطاقة، وعند معدل معين يتم إعطاء الاشارة لتشغيل جهاز ضخ الهواء (كمبروسر) لتنظيف الألواح، لافتات إلى أن الابتكار يمكن المصانع من الاستغناء عن العمالة التقليدية، كما أن الاحتكاك يؤثر في كفاءة الالواح والعمر الافتراضي لها على عكس التنظيف بالطرق العادية.