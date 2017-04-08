12% انخفاضا في عدد الوفيات المرورية برأس الخيمة

سجلت إمارة رأس الخيمة انخفاضا ملحوظا في عدد وفيات الحوادث المرورية خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة وفاة 14 شخصا، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي والتي سجلت وفاة 16 شخصا، بنسبة انخفاض بلغت 12.5%.

وقال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن القيادة العامة تدرس الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية كما تعمل على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لتفادي وقوعها.

وأوضح أن انخفاض نسبة الوفيات المرورية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي جاء نتيجة للجهود التي بذلتها إدارة المرور والدوريات لتحقيق لتخفيض الوفيات المرورية من خلال، زيادة برامج التوعية والحملات المرورية المكثفة والموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع ونشر الثقافة المرورية وتكثيف حملات التفتيش والضبط المروري في مختلف شوارع ومناطق الإمارة، إضافة إلى تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات للحد من الحوادث المرورية والوفيات.

وأضاف أن من أسباب وقوع حوادث الوفيات خلال الربع الأول من العام الجاري الانحراف المفاجئ للمركبات والإهمال وعدم الانتباه، مشيرا إلى أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية لتحسين الأمن وسلامة الطرق وخفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات المرورية.