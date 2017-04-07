وفاة شاب مواطن وإصابة 5 بحوادث في أبوظبي

توفي شاب مواطن (21 عاماً) بحادث تدهور مركبته في منطقة الوثبة في أبوظبي، أمس، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرين، بينهم مواطن (17 عاماً)، أصيب بإصابات بليغة، نتيجة تدهور دراجته النارية في منطقة الشامخة بأبوظبي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقاً لشرطة أبوظبي، على حسابها في «إنستغرام»، فقد أصيب شخصان بحادث تدهور مركبة عند دوار الشويب، وتم نقلهما بوساطة الإسعاف الجوي لتلقي العلاج. كما تعرض شخص من جنسية دولة آسيوية إلى إصابات بليغة، إثر حادث صدم خلال عبوره الشارع في المنطقة الصناعية في مصفح، وتعرضت مركبة لحريق في منطقة الظاهرة باتجاه الوقن في العين، نتجت عنها إصابة بسيطة. ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة التقيد بقواعد السير والمرور، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.