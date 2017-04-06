الإمارات اليوم

وفاة شاب وإصابة 5 في حوادث متفرقة بأبوظبي

التاريخ::
المصدر:

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 21 عاما في حادث تدهور مركبته أمس في منطقة الوثبة بأبوظبي، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين من بينهم مواطن يبلغ من العمر 17 عاما أصيب بإصابات بليغة نتيجة تدهور دراجته النارية في منطقة الشامخة بأبوظبي وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لما نشرته شرطة أبوظبي على حسابها في (انستغرام) فقد أصيب شخصان في حادث تدهور مركبة على دوار الشويب، حيث تم نقلهما بواسطة الاسعاف الجوي لتلقي العلاج.

كما تعرض شخص اسيوي الى اصابات بليغة أثر حادث صدم خلال عبوره الشارع في المنطقة الصناعية في المصفح، وتعرضت مركبة لحريق في منطقة الظاهرة باتجاه الوقن في العين نتجت عنها اصابة بسيطة.

ودعت شرطة ابوظبي السائقين الى ضرورة التقيد بقواعد السير والمرور، للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

اختيارات المحررين
قصص رئيسة
آخر الأخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play

المزيد من الأخبار المحلية
مواد ذات علاقة
معرض الصور
فيديو
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 04:45 06:05 12:25 15:55 18:39 20:09
أبو ظبي 04:49 06:09 12:29 15:59 18:43 20:13
الشارقة 04:45 06:05 12:25 15:55 18:39 20:09
عجمان 04:45 06:05 12:25 15:55 18:39 20:09
رأس الخيمة 04:41 06:01 12:21 15:51 18:35 20:05
الفجيرة 04:39 05:59 12:19 15:49 18:33 20:03
أم القيوين 04:45 06:05 12:25 15:55 18:39 20:09