الرياح الشديدة تتسبب في تلفيّات بالمنازل والممتلكات العامة بالفجيرة

شهدت مناطق مختلفة في المنطقة الشرقية وإمارة الفجيرة، أمس، هبوب رياح شمالية نشطة سرعتها تراوح بين 70 و80 كم/‏‏‏‏ساعة على بعض المناطق، ما أدى إلى تدني الرؤية الأفقية، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، كما أن البحر كان شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان، بحسب مركز الأرصاد الجوية والزلازل.

14 بلاغاً تسلمتها إدارة الدفاع المدني في الفجيرة لحوادث بسيطة وقعت أمس، بسبب الرياح الشديدة في الإمارة.

وتسببت الرياح في إحداث إتلاف لأسقف بعض المنازل وأبوابها، وبعض محال تجارية ومبانٍ تجارية، واقتلاع بعض الأشجار من الشوارع، وتجمع الرمال على الطرقات.

وذكر مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العقيد علي عبيد الطنيجي، أن إدارته تسلمت 14 بلاغاً لحوادث بسيطة وقعت أمس، بسبب الرياح الشديدة في الإمارة، نتج عنها أضرار بسيطة تمثلت في إتلاف أبواب بعض المنازل، وغالبيتها كانت لمظلات المنازل الخاصة بتظليل السيارات، مشيراً إلى أن الأضرار مادية فقط.

كما توقفت حركة الصيد في المنطقة الشرقية بسبب الرياح الشديدة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السمك في الأسواق.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً، خصوصاً فوق البحر صباحاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

كما توقع أن تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً على بعض المناطق الداخلية، والبحر مضطرب صباحاً، يصبح متوسطاً تدريجياً ظهراً في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية من 15 إلى 30 كم/‏‏‏‏ساعة بوجة عام، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏ساعة على البحر صباحاً، والبحر مضطرب في البداية ومتوسط ظهراً، وارتفاع الموج من 2 إلى 4 أقدام قرب الساحل و4 إلى 7 أقدام في العمق، يقل إلى ما بين 3 و5 أقدام ظهراً.