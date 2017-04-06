حجز 368 مركبة مخالفة بالمنطقة الشرقية

أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية حملة ضبط مروري مكثفة منذ بداية العام الجاري، شملت مدن المنطقة الشرقية كافة، تحقيقاً لأهداف استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق عن طريق رصد الظواهر السلبية والمخالفات المرورية التي قد يرتكبها بعض المستهترين.

وقال مدير فرع الدوريات والمشرف على فريق الضبط المروري بالمنطقة الشرقية الرائد محمد خلفان الكندي، إن الحملة شملت جولات تفتيشية مفاجئة على الطرقات والأماكن التي تنشط فيها المخالفات المرورية، وأسفرت عن حجز 368 مركبة منذ انطلاق الحملة حتى نهاية شهر مارس الماضي، حيث تعددت المخالفات المرتكبة، منها قيادة المركبة بطيش وتهور، وإجراء تعديل على المركبة، وانتهاء مدة ترخيص وتأمين المركبة، وقيادتها من دون رخصة قيادة.