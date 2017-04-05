حجز 368 مركبة مخالفة بالمنطقة الشرقية بالشارقة خلال 3 أشهر

كشف مدير فرع الدوريات والمشرف على فريق الضبط المروري بالمنطقة الشرقية الرائد محمد خلفان الكندي انه تم حجز (368) مركبة مخالفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى بالمنطقة الشرقية في الشارقة.

وقال الكندي إن المخالفات المرورية المرتكبة تعددت ما بين قيادة المركبة بطيش وتهور وإجراء تعديل جوهري على المربكة في محركها وهيكلها وايضاً انتهاء مدة ترخيص وتأمين المركبة وقيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة .

وأكد الرائد الكندي بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على راحة المجتمع وتبذل كافة جهودها في تحقيق الامن والسلامة من خلال هذه الحملات واتخاذ الاجراءات اللازمة لردع جميع المخالفات التي تخلبأمن المجتمع وضبط الطرقات والسلوكيات المقلقة لمستخدمي الطريق وكافة افراد الجمهور ، وان الدوريات المرورية والأمنية منتشرة على كافة المناطق والأحياء السكنية للتصدي لكل ما يعكر صفو القاطنين فيها.

وتابع ان هذه الحملة مستمرة وليست محددة بمكان أو زمن معين وسيتم عمل جولات تفتيشية بصورة مفاجئة لتحقيق النتائج المرجوة منها ، ودعا أيضا أفراد الجمهور بالتعاون مع أجهزة الشرطة بأن لا يترددوا بالإبلاغ عن المخالفات أو اي وضع مريب قد يشاهدونه عبر الاتصال بغرف العمليات وغيرها من قنوات الاتصال .