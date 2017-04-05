ضبط 22 قضية نصب إلكتروني خلال 3 أشهر في الشارقة

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن فرع جرائم التقنية بقسم الجرائم المنظمة تمكن من ضبط 22 قضية نصب إلكتروني، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد ابراهيم العاجل، أن جريمة النصب الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالتحديد في المادة 11 منه التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل من 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».