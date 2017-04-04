شرطة الشارقة تضبط 22 قضية نصب إلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الماضية‎

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة ان "فرع جرائم التقنية بقسم الجرائم المنظمة بادارة التحريات والمباحث الجنائية تمكن من ضبط 22 قضية نصب الكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري".

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامــة لشرطــة الشارقة العقيد ابراهيم مصبح العاجل أن جريمة النصب أو الاحتيال الالكتروني هي جريمة يعاقب عليها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبالتحديد في المادة 11 منه.

ونصت هذه المادة على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل من مائتين وخمسين الف درهم ولا تتجاوز مليون درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة باي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.

واضاف العاجل ان شرطــة الشارقة وبفضل خبراتها والعاملين في هذا المجال استطاعت الايقاع بالكثير من العصابات التى اتخذت من الانترنت أو الشبكة العنكبوتية وكراً لها وتسليمهم للعدالـــة.