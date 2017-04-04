"شرطة دبي": لا صحة لأنباء تحدثت عن ضبط هاكرز اخترقوا حسابات البيت الأبيض

نفت "شرطة دبي" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مانشرته احدى الصحف المحلية بعنوان "شرطة دبي تضبط هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي البيت الأبيض".
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نفت "شرطة دبي" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مانشرته احدى الصحف المحلية بعنوان "شرطة دبي تضبط هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي البيت الأبيض".
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