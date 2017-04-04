الإمارات اليوم

"شرطة دبي": لا صحة لأنباء تحدثت عن ضبط هاكرز اخترقوا حسابات البيت الأبيض

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نفت "شرطة دبي" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مانشرته احدى الصحف المحلية بعنوان "شرطة دبي تضبط هاكرز أفارقة اخترقوا حسابات كبار مسؤولي البيت الأبيض".

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