محاكمة 3 متهمين اعتدوا على شخص داخل منزله وسرقوه

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، محاكمة ثلاثة متهمين، (عربي وخليجي وآخر من جنسية دولة آسيوية)، لتورطهم بالدخول إلى منزل، والاعتداء على صاحبه بالطعن باستخدام سيف، حيث تمكنوا من سرقة 5000 درهم وهاتفين نقالين، ولاذوا بالفرار.

وتفصيلاً، قال المجني عليه إنه أثناء نومه في منزله ليلاً، فوجئ بأحد يركله، وعندما استيقظ شاهد ثلاثة أشخاص، اثنان منهم ملثمان، والآخر مكشوف الوجه، وبحوزتهم سيف، وقاموا بالاعتداء عليه بطعنه بيده، وسحبوه إلى غرفة أخرى في المنزل ذاته، واعتدوا عليه، فحاول الخروج إلى الشرفة للاستنجاد بالمارّة، غير أنهم منعوه واعتدوا عليه بالضرب مرة أخرى، مشيراً إلى أنه أثناء ذلك استيقظت زوجة شقيقه التي كانت في الغرفة الأخرى، فقاموا بسحبها وتقييدها وهدّدوها بالاعتداء عليها بالسيف، وبعدها سرقوا محفظته التي كانت تحتوي 5000 درهم، كما سرقوا هاتفين نقالين ولاذوا بالفرار.

وأشار إلى أن المتهمين عند خروجهم أغلقوا باب المنزل من الخارج، غير أن شقيقه حضر بعدها، وطرق الباب، فطلب منه أن يكسره، ففعل، ودخل إلى المنزل، وطلب سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.