طفلا «جريمة الفصيل» يغادران المستشفى

غادرت الطفلة نتالي (11 سنة)، وشقيقها حمد (9 سنوات)، مساء أمس، مدينة الشيخ خليفة الطبية بعد تماثلهما للشفاء، جراء إصابات بليغة نتيجة طعنهما بآلة حادة أثناء محاولة سرقة، خلال الشهر الماضي بمنطقة الفصيل بإمارة الفجيرة، على يد متهم يحمل جنسية دولة آسيوية تسلل إلى منزلهما، وقتل والدتهما وعرض حياتهما وحياة الخادمة للخطر.

وأكد الفريق الطبي، المشرف على علاج الطفلين، أن الطفلة نتالي تماثلت للشفاء، وتحتاج إلى فترة نقاهة بسيطة لاستكمال علاجها بالمنزل، وكذلك شقيقها حمد، ويستطيعان بعد ذلك الذهاب إلى المدرسة، ومزاولة حياتهما الطبيعية دون أي قلق على صحتيهما.

من جانبه، قال والد المصابين، الدكتور إبراهيم المنصوري، إن «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لابنيه في مدينة الشيخ خليفة الطبية، طيبت الآلام وخففت المصاب»، مؤكداً أن «الحادثة كان لها وقع أليم على ولديه، فلم يكونا في البداية على أحسن ما يرام، نظراً لبشاعة ما عايشاه، لكن تحسنت حالتهما بعد الزيارة».

وكان شخص آسيوي (23 عاماً) تسلل إلى منزل المواطن الدكتور إبراهيم المنصوري، بمنطقة الفصيل في إمارة الفجيرة، وسدد إلى زوجته (من جنسية دولة عربية ـــ 39 عاماً)، وطفليهما (11 عاماً، وتسعة أعوام)، وخادمتهم (آسيوية)، طعنات بسلاح أبيض، قبل أن يفر هارباً من المكان، وتوفيت الزوجة متأثرة بجراحها.