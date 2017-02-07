"دفاع مدني الشارقة" ينقذ مريضاً يزن 300 كيلوجرام كان محصوراً في شقته

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من إنقاذ شخص مريض من جنسية دولة عربية يبلغ وزنه 300 كليو جرام كان محصوراً في شقته بإمارة الشارقة، وتم إخراجه من شرفة شقته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً قالمدير عام الدفاع المدني بالشارقة العقيد سامي النقبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة السادسة و16 دقيقة من مساء يوم السبت الماضي يفيد بوجود شخص مريض يزن 300 كيلو جراما محصور في شقته، وفور تلقي البلاغ تم تحريك فرقة مختصة من الدفاع المدني مزودة بأحدث الآليات والمعدات.

وتعاملت فرق الدفاع المدني بمهنية عالية لإخراج الشخص المحصور، وتم إنزاله بواسطة سنوكر "سلم الإنقاذ" من شرفة الشقة التي يقطن فيها في الساعة السابعة و50 دقيقة من مساء نفس اليوم، حيث نقل بسيارة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونوه النقبي إلى أن عناصر الدفاع المدني يقدمون في كل يوم رسائل إنسانية نبيلة تتمثل في حماية الأرواح والممتلكات، والمحافظة على استقرار الوطن وصون مكتسباته من شتى الأخطار والطوارئ لجعله واحة من الأمن والأمان، حيث يقدمون صوراً راقية في التضحية والبذل والعطاء.

مؤكداً أن عناصر الدفاع المدني يتمتعون بمواصفات خاصة تمكنهم من أداء مهام عملهم الشاق، كالشجاعة والإقدام، وقوة التحمل والصبر ، والإيثار وحسن التصرف ، وهي مواصفات مهمة وضرورية تؤهلهم لمواجهة مواقف مصيرية تفصل بين الحياة والموت ويتوقف عليها إنقاذ أرواح الآخرين وحماية ممتلكاتهم.