شرطة الشارقة تقبض على شخصين يحوزان كميات من البضائع المقلدة‎

ألقت شرطة الشارقة القبض على شخصين من الجنسية الأفغانية يحوزان كمية كبيرة من البضائع المقلدة من مختلف الأنواع بما يتعارض مع القوانين والنظم السارية بالدولة

وكانت معلومات قد توفرت لدى قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة تفيد بقيام المذكورين بجلب كميات من السلع والبضائع وتخزينها بصورة تبعث على الإرتياب.

وبعد التاكد من جدية المعلومات الواردة فقد تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية، وبالبحث والتحري فقد تمكن الفريق من تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما ، وبالتحقيق معهما فقد اعترفا بحيازتهما كمية كبيرة من البضائع المقلدة مختلفة الاصناف ومساحيق التجميل والقيام بتخزينها بمستودع قاما باستئجاره حيث ادعى احدهما بانه كان ينوي إعادة تصديرها إلى خارج الدولة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية وتفتيش المستودع المذكور فقد تم ضبط كميات متنوعة من السلع والبضائع المشار إليها والتحفظ عليها وتم إحالة المتهمين إلى نيابة الشارقة.

وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد ابراهيم العاجل على استمرار شرطة الشارقة في بذل جهودها للحد من كافة الممارسات والسلوكيات المخالفة للقوانين و التي تشكل إضرارا بمصالح المجتمع وافراده ومؤسساته ، داعيا افراد المجتمع للتعاون المستمر مع الشرطة والإبلاغ عن كل ما يثير الارتياب ، والتواصل مع شرطة الشارقة عبر قنوات التواصل رقم 901 أو 065631111 أو عبر الهاتف 065943210 أو عبر خدمة نجيد للاتصال الآمن على الرقم المجاني