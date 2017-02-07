"نيابة الشارقة" تستأنف قراراً يبرئ طبيباً وممرضة من التسبب بوفاة سيدة

استأنفت النيابة العامة في محكمة الشارقة قرارا قضائيا يبرئ طبيبا بصفته مديرا لمركز طبي وممرضة من تهمة التسبب في وفاة سيدة خليجية بسبب الإخلال بأصول المهنة الطبية وتقديم العلاجات اللازمة لها في المنزل من دون الحصول على رخصة وصرف علاجات للسيدة ال توفيت لاحقا في مستشفى حكومي.

وفي لائحة الدفاع التي قدمها وكيل المتهمين، المحامي هاني الجسمي، فإن الممرضة لم تذهب إلى منزل السيدة المتوفاة من تلقاء نفسها لتوقيع الكشف الطبي عليها أو لتشخيص حالتها ووصف أدوية لها.

وبحسب ذات اللائحة، فإن ذلك كان بناء على طلب من أهل السيدة المتوفاة لفحصها، وإعطاءها الأدوية الموصوفة لها من قبل طبيبها المعالج والمستشفيات التي كانت تتعالج فيها، وهو ثابت في أقوال ابنة السيدة المتوفاة في تحقيقات النيابة أنها "اتصلت بعيادة الدكتور، وطلبت ممرضة للحضور إلى منزلها".

أما الطبيب، فانحصر دوره في الرد على اتصال سيدة استغاثت به بعد ارتفاع حرارة السيدة المتوفية وسوء حالتها الصحية فطلب منها الاتصال بالإسعاف ونصحها بإعطاء المريضة مسكن وخافض حرارة لحين وصول طاقم الاسعاف ولم يصف لها أية أدوية.