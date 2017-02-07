ضبط 3 آسيويين بتهمة سرقة خزينة تعود لشركة في أبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية بتهمة الدخول إلى مقر شركة تجارية في منطقة الميناء بأبوظبي والاستيلاء على خزينة المال الموجودة في الشركة.

وقال مدير مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي العقيد أحمد سيف المهيري، إنه فور تلقي البلاغ بالواقعة تحرك فريق للبحث والتحري لمعاينة مسرح الجريمة وتم جمع المعلومات وتحليل المعطيات الفنية واستجواب الشهود ودراسة بيئة الحادثة، حيث توصل التحقيق إلى تحديد هوية الجناة الثلاثة وضبطهم، بالإضافة إلى ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وأضاف أن الجناة تمكنوا من اقتحام مكاتب الشركة وسرقة خزينة المال مع محتوياتها، حيث وجدوا فيها نحو 200 ألف درهم وشيكات قيمتها ما يقارب ثلاثة ملايين درهم.

من جانبه، أشار مدير مركز شرطة المدينة بأبوظبي المقدم سعيد بن دلموج الظاهري، إلى أن فريق البحث قام بمسح مسرح الجريمة وتحليل المعلومات والأدلة والانتقال الى وسائل التتبع المتطورة التي قادت الى تحديد تحرك الجناة وخط سيرهم باستخدام سيارة خاصة، والعثور على الخزينة بعد التخلص منها، وبعد معاينتها ورفع الآثار تبين تعرضها للكسر والحصول على محتوياتها من المال النقدي والشيكات ومحاولة الجناة التهرب والتخفي وطمس أي آثار.