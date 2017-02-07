«جنايات الشارقة» تنظر قضية قتل خادمة لطفلة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية قتل عمد اتهمت فيها خادمة آسيوية تعرضت بالضرب لطفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر، بواسطة «مضرب ذباب»، ما أفضى إلى وفاتها بسبب كسر في الجمجمة. وقالت والدة المجني عليها، إن «المتهمة كانت تعمل لديها في المنزل وهي المخولة الوحيدة بالتعامل مع ابنتها»، مضيفة أنها «خرجت من المنزل لقضاء بعض الاحتياجات وتركت الصغيرة في عهدة الخادمة لمدة نصف ساعة، وبعد عودتها لاحظت أن ابنتها في حالة إعياء شديدة وأغمي عليها لاحقاً». وأكدت الأم أنها «لم تلحظ أي آثار للتعذيب على جسد الطفلة، وأنها توجهت بها إلى المستشفى الذي أبلغها بأن المجني عليها تعرضت للضرب، وهو ما تسبب في وفاتها لاحقاً». وأجلت المحكمة القضية لإحضار الدفاع عن المتهمة.

إلى ذلك باشرت محكمة جنايات الشارقة نظر قضية سرقة قام بها متهمان لمحطة غسيل سيارات، فيما أقر المتهمان بارتكابهما للجرم المسند إليهما. وبسؤال المتهمين عن الجرم، قال أحدهما إنه قام بخلع الباب الخارجي، فيما قام الآخر بسرقة المبلغ المالي الموجود داخل محطة غسيل السيارات، والذي لا يتجاوز 500 درهم. وأجلت المحكمة النظر في القضية حتى مطلع الشهر المقبل.