شرطة الشارقة تبحث عن مفقودَين إثر تحطم ناقلة على شاطئ الحمرية

قال مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة العميد علي سيف النداس، إنه مازالت فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودَين تسببت الأحوال الجوية التي سادت نهاية الأسبوع الماضي في جنوح ناقلة محملة بالمواد البترولية كانا يعملان على متنها، حيث تحطمت على كاسر الأمواج في شاطئ الحمرية بالشارقة وغرقت بالكامل، وأدى الحادث إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد ممن كانوا على متنها بإصابات مختلفة نقلوا على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه «في أعقاب بلاغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة يفيد بوقوع الحادث انتقل عدد من دوريات الأنجاد والإسعاف والإنقاذ البحري وفرق من إدارة الشرطة المجتمعية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى موقع الحادث».

وتابع أنه «تم العثور على خمسة أشخاص كانوا على متن السفينة، بينهم شخصان مصابان بإصابات وجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص تبين أنهم لقوا حتفهم غرقاً إثر سقوطهم في مياه البحر أسفل السفينة، فيما تابعت فرق الإنقاذ البحث عن أربعة أشخاص آخرين تبين أنهم كانوا من بين ركاب السفينة وقد جرفتهم المياه بعيداً عنها». وزاد أنه «من خلال عمليات البحث تمكنت الفرق من إنقاذ شخصين ومازال البحث جارياً عن آخرين مفقودين من بين بحارة السفينة البالغ عددهم 12 شخصاً، جميعهم من الجنسية الهندية».

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى أحد موانئ الدولة عبر المياه الإقليمية عندما دفعها هبوب الرياح الشديدة باتجاه الساحل، ما أدى إلى ارتطامها بقوة بالحاجز الصخري عند كاسر الأمواج وغرقها بالكامل.