وفاة مواطنة عشرينية في حادث تدهور دراجة نارية برأس الخيمة

توفيت إماراتية شابه تبلغ من العمر" 21 عاماً" متأثره بجروحها البليغة بعد مضي فترة وجيزة على زواجها، في حادث تدهور دراجة نارية كانت تستقلها مع زوجها الإماراتي البالغ من العمر "25عاما" والذي أصيب بإصابات بسيطة في منطقة عوافي برأس الخيمة.

وتفصيلاً يشير رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل بشرطة رأس الخيمة العقيد محمد عبيد الخاطري، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بتعرض إحدى الدراجات النارية المستأجرة من أحد المحال الموجودة بمنطقة عوافي في الإمارة لحادث تدهور ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان البلاغ ، حيث تبين بأن الزوجة قد توفيت متأثرة بإصابة قوية في الرأس، فيما أصيب زوجها الذي كان يرافقها بإصابات بسيطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثة الزوجة إلى المستشفى أيضاُ تمهيدا لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، وتم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل على ضرورة الأخذ بشروط السلامة والأمن أثناء قيادة الدراجات النارية الرباعية حتى وإن كانت تستخدم في المناطق الرملية ، بلبس خوذة الرأس والملابس الملائمة أثناء قيادتها ، حيث أن الخوذة الواقية تعد من أكثر الوسائل فعالية للحد من إصابات الرأس والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات الهوائية والنارية، وضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بالحركات الاستعراضية أو القيادة بطيش وتهور في محاولة لقضاء أوقات ممتعة وأكثر إثارة، مما يؤدي إلى التعرض لحوادث مرورية خطيرة وفادحة، يرجع في غالبيته إلى عدم التزام كثير من قائدي الدراجات النارية بالأنظمة والقوانين المرورية، إضافة إلى عدم الانتباه أثناء قيادة الدراجة النارية ، مما تسفر عن عواقب وخيمة .